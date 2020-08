Dân kêu cứu vì dự án đang thực hiện lại bị dừng

Chưa liên lạc được với Công ty Dĩ An Để nắm thêm thông tin về việc giải quyết đơn kêu cứu của người dân, PV đã đến trụ sở Công ty Dĩ An tại địa chỉ đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương nhưng nhân viên công ty cho biết lãnh đạo đã đi công tác. Sau đó, PV đã gọi đến số điện thoại bàn của công ty nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. PV cũng đã gọi theo số điện thoại di động của ông Vũ Hoàng Hà, Giám đốc Công ty Dĩ An, do người dân cung cấp nhưng vẫn không thấy bắt máy, nhắn tin chưa trả lời.