Đặt máy quay lén trong nhà tắm, bị xử lý ra sao?

Ngày 15-7, UBND TP Hạ Long, Quảng Ninh đã có văn bản đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh từ chối cấp phép, đình chỉ hoạt động tàu du lịch Hùng Long 66 mang số hiệu QN-6096 nhằm phục vụ điều tra hành vi đặt máy quay lén trong nhà tắm tráng trên tàu (tắm lại bằng nước ngọt sau khi tắm biển).



Theo đó, thời gian từ chối cấp phép đối với tàu Hùng Long 66 sẽ bắt đầu từ ngày 15-7 cho tới khi UBND TP Hạ Long chấp thuận cho hoạt động trở lại.

UBND TP Hạ Long cũng giao cho Công an TP chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng liên quan xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm nhân viên trên tàu có hành vi quay lén du khách tắm trên tàu. Kết quả điều tra phải báo cáo cho UBND TP trước ngày 10-8.

Trước đó, chiều 13-7, khi tàu du lịch QN-6096 chở một nhóm khách từ đảo Titop (vịnh Hạ Long) về cảng Tuần Châu, một nam du khách phát hiện có điện thoại quay lén trên nóc nhà tắm. Nam du khách sau khi phát hiện hành vi quay lén đã lên nóc tàu tìm hiểu thì thấy thuyền viên H. đang ghép các tấm gỗ để che đi lỗ thủng trên nóc nhà tắm.

Ngay sau đó, nhóm du khách đã trình báo Công an phường Tuần Châu (TP Hạ Long). Khi tàu về tới cảng Tuần Châu, công an đã có mặt tiếp nhận sự việc, mời những người có liên quan về làm việc. Bước đầu cơ quan chức năng xác định một nam thuyền viên trên tàu là Trần Văn H. đã dùng điện thoại quay lén qua lỗ thủng trên nóc nhà tắm bằng gỗ.

Trao đổi với chúng tôi, ông T., chủ tàu Hùng Long QN-6096, cho biết Trần Văn H. là máy trưởng trên tàu. Khi bị du khách phát hiện có hành vi quay lén thì H. đã xóa clip. Tuy nhiên, công an đã khôi phục kịp thời.

Công an TP Hạ Long cho biết đang xác minh, điều tra đối với ông H. Công an sẽ kiểm tra chiếc điện thoại của ông H. xem có các clip liên quan tới hành vi quay lén này không. Theo Công an TP Hạ Long, trong trường hợp ông H. có cài thiết bị nhưng chưa quay lén được, chưa phát tán các clip này thì cũng là hành vi vi phạm hành chính.



Tàu du lịch Hùng Long 66 mang số hiệu QN-6096 và thiết bị quay lén cài trên trần nhà tắm được du khách chụp lại. Ảnh: CTV

Đặt camera quay lén: Chế tài rất nặng!

Vậy người có hành vi đặt camera quay lén sẽ bị xử lý như thế nào? Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết hành vi đặt thiết bị quay lén của nhân viên tàu là vi phạm pháp luật về quyền bí mật đời tư của cá nhân. Điều 38 Bộ luật Dân sự đã quy định quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Người có hành vi xâm phạm, gây ra thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị xâm hại theo quy định tại Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015.

Về xử lý hành chính, theo khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013, người nào thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi sẽ bị phạt tiền 10-20 triệu đồng.

Về hình sự, trường hợp việc sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân có được do quay lén với mục đích làm nhục, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cá nhân thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo Điều 155 BLHS. Theo đó, mức phạt tiền cao nhất là 30 triệu đồng, phạt tù lên đến hai năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Nếu người vi phạm có hành vi làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến các đoạn clip quay lén với nội dung nhạy cảm thì người vi phạm có thể bị truy cứu về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được quy định, hướng dẫn tại Điều 326 BLHS với mức phạt tù cao nhất là 15 năm.