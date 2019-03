Để học trò diễn cảnh ‘nóng’: Đâu là giới hạn?

Không nên sân khấu hóa cảnh nóng cho học sinh Trong suốt 10 năm đi dạy, tôi vẫn thường cho học sinh sân khấu hóa để giúp các em hiểu bài nhanh hơn. Tuy nhiên, đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” trong Số đỏ, hay các tác phẩm Quan âm thị kính, Bỉ vỏ là những tác phẩm có yếu tố nhạy cảm và tôi không cho học trò tiến hành sân khấu hóa. Dù gì thì cũng không nên để học trò diễn những cảnh ân ái. Và tôi nghĩ nên khuyến khích giáo viên sáng tạo nhưng phải có giới hạn, không nên sáng tạo quá đà. Nếu giáo viên sáng tạo quá thì nên nhắc nhở, còn việc xử lý kỷ luật như trường đưa ra mà tôi nắm được thì quá nặng. Cô NGUYỄN THỊ HUỆ, giáo viên văn Trường THPT Nguyễn Du Các con đã lớn, diễn vậy là bình thường Theo dõi sự việc, tôi thấy việc học trò diễn cảnh đó không phải là quá ghê gớm với lứa tuổi học sinh cấp III hiện nay. Điều quan trọng, cảnh “nóng” đó đóng vai trò gì trong tác phẩm và từ đó các em sẽ học hỏi điều gì chứ không phải chỉ đưa vào với mục đích gây tò mò, hiếu kỳ tầm thường cho đứa trẻ. Nếu phân cảnh đó thực sự mang lại một giá trị cho tác phẩm và yếu tố nhân văn thì nên khuyến khích. Hơn nữa, lứa tuổi hiện nay, các em đã phát triển về tâm sinh lý thì vấn đề này các em cần phải biết, đặc biệt cần có sự định hướng của người lớn và thầy cô, chứ không phải là cấm đoán và phê phán. Anh TRẦN ĐỨC TUẤN, một phụ huynh (quận Gò Vấp, TP.HCM) Bị đình chỉ vì nhiều lý do Quyết định kỷ luật đối với giáo viên Phạm Quốc Đạt không chỉ xuất phát từ tiết dạy sân khấu hóa có chứa cảnh “nóng” mà còn vì nhiều lý do khác. Những lý do đó còn liên quan đến các yếu tố về chuyên môn. Để đưa ra quyết định này, nhà trường đã thực hiện nhiều buổi họp hội đồng sư phạm để tham khảo ý kiến của các thầy cô trong nhà trường. Ông LƯƠNG VĂN ĐỊNH, Hiệu trưởng Trường THPT

Võ Trường Toản, quận 12