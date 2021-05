Bộ Công an vừa đề xuất dự thảo Nghị định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình, thay thế Nghị định 167/2013.

Trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất nâng mức phạt hành chính đối với hành mua dâm và bán dâm; đồng thời có thêm hình thức phạt bổ sung đối với hai hành vi trên. Cụ thể:

Đối với hành vi mua dâm:

+ Người có hành vi mua dâm bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

(Theo quy định hiện hành, hành vi này bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng).

+ Mua dâm trong trường hợp mua dâm nhiều người một lúc bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

(Theo quy định hiện hành, hành vi này bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng).

+ Đối với hành vi giúp sức, lôi kéo, xúi giục, ép buộc hoặc cưỡng bức người khác cùng mua dâm phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

(So với hiện hành, dự thảo có bổ sung hành vi giúp sức, xúi giục người khác cùng mua dâm).

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu số tiền, tài sản dùng để mua dâm đối với các hành vi vi phạm nêu trên (đây là nội dung mới được đề xuất).

Đối với hành vi bán dâm:

+ Người bán dâm bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng

(Theo quy định hiện hành, hành vi này bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng).

+ Bán dâm trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

(Theo quy định hiện hành, hành vi này bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng).

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu số tiền có được do bán dâm đối với hành vi vi phạm nêu trên (đây là nội dung mới được đề xuất).