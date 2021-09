Cuối giờ chiều nay (4-9), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có hướng dẫn mới từ đó tạo điều kiện hơn cho người di chuyển qua chốt kiểm soát vào các địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ.



Hướng dẫn nêu cụ thể, đối với từng trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được di chuyển trong nội bộ địa phương hoặc di chuyển qua các chốt kiểm soát.



Đối với người dân trong nội bộ các huyện, thị xã, thành phố thì Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương chủ động hướng dẫn thủ tục, giấy tờ cần thiết phải mang theo trong quá trình di chuyển, nhưng phải phù thực tế diễn biến dịch bệnh trên địa bàn (chỉ áp dụng với các địa phương đang giãn cách).



Cụ thể các trường hợp sau đây:



Một là, đối với các bệnh nhân đi cấp cứu do các xe chuyên dụng của các bệnh viện, cơ sở y tế chuyên chở không phải xuất trình giấy tờ. Hai là đối với người đi khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy giới thiệu, giấy xác nhận của cơ quan y tế hoặc UBND các xã, phường, thị trấn nơi cư trú cấp.



Khi người dân đi vào các địa bàn giãn cách ở Thanh Hóa là Nga Sơn, TP. Thanh Hóa, Nông Cống cần phải có đầy đủ giấy tờ cơ quan có thẩm quyền cấp .Ảnh: Đ. TRUNG

Ba là đối với lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, các lực lượng hỗ trợ có thẻ hoặc giấy xác nhận do cơ quan, đơn vị trên địa bàn hoặc Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 được cấp.



Bốn là, đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước: Có thẻ cán bộ, công chức, viên chức hoặc giấy giới thiệu, giấy xác nhận công tác của cơ quan chủ quản.



Năm là, đối với công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất: Có thẻ công nhân hoặc giấy giới thiệu, giấy xác nhận của công ty, cơ sở sản xuất cấp. Sáu là, đối với nhân viên siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh, cung ứng dịch vụ, hàng hóa thiết yếu: Có giấy chứng nhận hoặc thẻ nhân viên do doanh nghiệp, đơn vị cấp.



Bảy là, đối với lái xe vận tải hàng hoá cung ứng các mặt hàng thiết yếu, lực lượng shipper phải có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính hoặc test nhanh kháng nguyên Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ.



Ngoài ra, phải có giấy xác nhận của đơn vị, cơ sở cung ứng hàng hóa và các dấu hiệu nhận diện như trang phục, thùng hàng, logo doanh nghiệp, biển tên cá nhân.



Đối với các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình phải thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.



Cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định nêu trên để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được di chuyển qua các chốt kiểm soát dịch bệnh đảm bảo thuận tiện, an toàn.



Khuyến khích, hỗ trợ chi phí để định kỳ thực hiện test nhanh kháng nguyên Covid-19 hoặc xét nghiệm RT-PCR cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên phải di chuyển giữa các địa phương.