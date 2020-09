Đổ rác trước nhà hàng xóm để giữ đất đậu ô tô

“Đây là đất để con tôi đậu ô tô” Phóng viên đã tìm gặp trực tiếp bà V. Tại nhà riêng, bà V. thừa nhận có mang rác thải sang đổ trước nhà chị Hiền. Tuy nhiên, bà V. cho biết số rác thải được bà để trong thùng xốp, bao tải và xếp thành hàng chứ không vứt vương vãi như hiện trạng. Bà V. cho rằng rác thải nằm ngổn ngang gây hôi thối là do có người muốn hại bà nên đã đổ rác ra ngoài đường. Bà V. lý giải việc làm trên của bà là vì bà muốn giữ phần đất này cho con trai bà đậu ô tô và không đồng ý việc chị Hiền mở cửa chính ra đường Cây Cám để sử dụng phần đất mặt tiền này. Do đó, bà V. đổ rác thải và đất đá để làm ranh chia phần đất với nhà chị Hiền mà theo bà V. là bà được phép sử dụng. “Trước, phần đất này để trống, tôi có công canh giữ để không ai đến đổ rác lén. Nên giờ, đây là đất để con tôi đậu ô tô” - bà V. nhấn mạnh. Nói thêm, bà V. cho biết bà có biết phần đất mà bà đang đổ rác, đất đá tranh chấp với chị Hiền là đất công cộng. Đồng thời, bà V. bày tỏ sự không đồng ý với quyết định xử phạt của UBND phường Bình Hưng Hòa B. Lý do bà đưa ra là bản thân không biết hành vi đổ rác tại đây là vi phạm pháp luật, đồng thời đây là cách bà bảo vệ quyền sử dụng đất công cộng của mình.