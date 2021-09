Túi thuốc đúng chuẩn dành cho F0 Khi xây dựng chương trình 10.000 túi thuốc tặng F0 điều trị tại nhà, HUBA có trao đổi với Sở Y tế TP để có hướng dẫn về chuyên môn, cũng như tính pháp lý của túi thuốc. Bên trong túi thuốc có đầy đủ các loại thuốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Toa thuốc, hướng dẫn sử dụng, số điện thoại của nhân viên y tế, đội phản ứng nhanh của phường, xã… cũng được in đính kèm. Để nhận được túi thuốc, F0 liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng của các hội DN 22 quận, huyện, TP Thủ Đức. Sau đó, cán bộ, hội viên sẽ trực tiếp đến nhà F0 trao thuốc hoặc phối hợp với mạng lưới y tế địa phương. Trước đó, HUBA có nhiều chương trình chăm lo an sinh cho người dân, hỗ trợ tuyến đầu… Do đó, ngay khi Bộ Y tế có hướng dẫn thuốc điều trị cho F0 tại nhà, HUBA đã bắt tay thực hiện chương trình. Sở Y tế TP đã rất hoan nghênh, ủng hộ và có những góp ý rất xác đáng cho chương trình. Ông CHU TIẾN DŨNG, Chủ tịch Hiệp hội DN TP.HCM