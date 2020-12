Mong khu phố được lắp camera Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Đào Thị Luyến, tổ phó tổ 128, khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa B, cho biết trước vụ trộm nhà ông Tâm, khu phố này cũng thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp. Bản thân bà Luyến cũng bị mất cắp hai xe đạp do con đi học về dựng xe trước cửa nhà. “Trộm cắp hoành hành, nhiều người dân đã có ý kiến lắp camera an ninh. Tôi cũng tán thành ý kiến này và sẽ kiến nghị lên UBND phường. Theo tôi, camera an ninh cần do công an phường theo dõi thường xuyên để kịp thời phát hiện, vây bắt các đối tượng xấu. Chúng tôi đồng ý góp tiền mua camera” - bà Luyến cho biết. PV đã liên hệ với UBND phường Bình Hưng Hòa B để tìm hiểu thông tin về vụ việc mất trộm nhà ông Tâm, tình trạng trộm cắp trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B và đang đợi câu trả lời.