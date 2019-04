Đừng dại mà dùng giấy tờ giả lên máy bay

Hơn 10 loại giấy tờ sử dụng để đi máy bay Hành khách đi máy bay nội địa có thể sử dụng một trong các loại giấy tờ sau: Các loại giấy tờ đi máy bay nội địa gồm: Hộ chiếu; thẻ căn cước công dân; giấy CMND; chứng nhận của các lực lượng vũ trang; thẻ đại biểu Quốc hội; thẻ đảng viên; thẻ nhà báo; giấy phép lái ô tô, xe máy; thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay; thẻ của Ủy ban ANHK dân dụng Quốc gia; thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam; giấy xác nhận nhân thân theo mẫu do công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú xác nhận; giấy của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hành khách là người vừa chấp hành xong bản án. Trường hợp hành khách dưới 14 tuổi chưa có CMND thì giấy tờ sử dụng khi lên máy bay là giấy khai sinh; trường hợp dưới một tháng tuổi chưa có giấy khai sinh thì dùng giấy chứng sinh. (Theo Cục Hàng không Việt Nam)