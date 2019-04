Đừng tranh luận tận cùng với người tâm thần

Nhiều nạn nhân bị người tâm thần tấn công - Ngày 12-4, người thân anh HTP (35 tuổi, ngụ TP Tam Kỳ) đưa anh P. đến chùa Bình Bửu (xã Tam Giang, huyện Núi Thành) để nhờ sư trụ trì chùa hướng dẫn điều trị bệnh tâm thần. Tại chùa, anh P. lấy một con dao giấu trong cốp xe máy chém vào đầu sư trụ trì. Vụ việc khiến sư trụ trì bị thương nặng và được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó. - Khoảng cuối tháng 3 đến đầu tháng 4-2019, có khoảng 10 người liên tục bị người lạ mặt dùng vật sắc nhọn tấn công gây vết thương trên người tại khu vực Nguyễn Văn Cừ (phường 1, quận 5, TP.HCM). Công an quận 5 đã tạm giữ đối tượng là người đàn ông có dấu hiệu bệnh tâm thần, tên H. - Ngày 16-2, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một người đàn ông đi xe máy dùng búa tấn công người đi đường tại khu vực thuộc hai quận Tân Bình và Phú Nhuận (TP.HCM). Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an truy tìm được P. Đối tượng này thừa nhận mình là người dùng búa gây thương tích cho ba người đi đường. P. cho biết đang điều trị tại BV Tâm thần TP.HCM. Các nước quản lý người bị tâm thần như thế nào? Các nước phát triển như Anh, Mỹ chủ yếu quản lý người bệnh tâm thần dựa trên cộng đồng, người bệnh vẫn chung sống trong xã hội. Các nước này rất chú trọng tìm cách can thiệp người bị rối loạn tâm lý, tâm thần thông qua điều trị tâm lý sớm. Họ có các nhân viên công tác xã hội lâm sàng, đây là cánh tay nối dài của nhà vật lý trị liệu, của BS thần kinh, tâm thần để theo dõi, điều trị bệnh nhân tại địa phương. Mỹ thành lập tổ chức Sức khỏe tâm thần Mỹ (Mental Health America) từ năm 1909. Đây là tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm các dịch vụ phòng ngừa bệnh tâm thần cho mọi người; xác định và can thiệp sớm cho những người có nguy cơ; chăm sóc tích hợp, dịch vụ và hỗ trợ phục hồi cho những người bệnh. Anh cũng lập nên Quỹ Sức khỏe tâm thần (Mental Health Foundation) hoạt động như một tổ chức từ thiện, dựa vào sự quyên góp của cộng đồng để thúc đẩy những nghiên cứu và phổ biến kiến thức về người bệnh tâm thần, giúp họ hòa nhập với cuộc sống và giúp những người xung quanh hiểu về người bệnh tâm thần. Một số nước châu Á thì quản lý chủ yếu dựa trên chính sách của nhà nước, các bệnh viện đảm trách nhiệm vụ quản lý và theo dõi người bệnh tâm thần. KIM NGUYÊN