Giá điện tăng: “Tại sao tăng vào thời điểm dùng nhiều nhất?”

Ngày 20-3, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quyết định điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân áp dụng từ ngày 20-3 là 1.864,44 đồng/kWh. Mức giá này cao hơn giá bán lẻ bình quân hiện hành là 143,79 đồng/kWh, tăng tương đương 8,36%.

Ngay sau khi Quyết định điều chỉnh giá điện được thi hành, hàng loạt ý kiến phản ánh về việc các hộ dùng điện có giá điện tăng đột biến sau khi điều chỉnh giá. Cùng với đó là những giải thích của lãnh đạo nghành điện, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Chính phủ và Ủy ban thường vụ Quốc hội.



Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga.

- Ông Nguyễn Duy Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) giải thích nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng cao. “Thứ nhất do TP.HCM bước vào giai đoạn nắng nóng nên số điện năng tiêu thụ tăng. Thứ hai, tháng 3 có số ngày nhiều hơn tháng 2 (31 so với 28 ngày), cạnh đó tháng 2 rơi vào thời gian nghỉ Tết dài ngày, các gia đình có thời gian đi du lịch nên sử dụng điện ít hơn. Thứ ba, là do áp dụng giá điện mới cao hơn giá cũ 143,79 đồng/kWh”

- Ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, trong cuộc họp báo Chính phủ ngày 4-5 đã khẳng định “Đầu tuần tới sẽ triển khai, tinh thần là đảm bảo làm sao kết luận một cách chính xác, khách quan, làm rõ đúng sai với các nội dung về điều chỉnh giá bán, phương pháp tính giá. Sau khi có kết luận thì sẽ công khai theo quy định”

- Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, phát biểu trong phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế xã hội ngày 8-5. “Thời điểm tăng, Chính phủ, Bộ Công thương và EVN chọn thời điểm tăng vào thời điểm nóng nhất mà người tiêu dùng dùng điện nhiều nhất. Cộng với việc dùng điện càng nhiều, giá càng cao thì dư luận yêu cầu phải trả lời câu hỏi tại sao tăng vào thời điểm dùng nhiều nhất. Chúng tôi chưa có đánh giá nhưng đề nghị phải kiểm tra để trả lời dư luận. Nếu tăng là cần thiết thì cũng phải có căn cứ, cái gì không phù hợp thì phải điều chỉnh”

- Cũng trong phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế xã hội ngày 8-5. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, khung và lộ trình tăng giá điện do Thủ tướng quyết định, đồng thời, giá điện cũng phải tuân theo cơ chế tính đã có. Do đó, cần xem lại điều hành giá điện có đúng như các quyết định này không. Bà cũng nói, Chính phủ phải lên tiếng giải thích chứ không phải chỉ công bố lập đoàn thanh tra.