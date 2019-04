Gói thần dược mấy chục triệu là... hạt hạnh nhân

Đã từng diễn ra ở nhiều tỉnh/thành Tháng 8-2018, Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Tâm, 58 tuổi và Hoàng Kim Ngọc, 49 tuổi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ điều tra, trong một lần đi chợ, bà NTM gặp một đối tượng tên Ngọc đến lân la làm quen. Qua nói chuyện Ngọc biết bà bị bệnh mộng mắt, bị mờ mắt nên giới thiệu cho bà chỗ bán thuốc chữa rất hiệu quả. Ngay sau đó một phụ nữ khác tên Tâm nói mình cũng bị mờ mắt và nhờ Ngọc dẫn đi mua giúp, sau đó Tâm thuyết phục bà M. đi mua cùng. Bà M. mua một liệu trình chữa bệnh (năm gói) với giá 30 triệu đồng. Khi về nhà, bà M. nghi ngờ liền ra cửa hàng thuốc Đông y để hỏi, hóa ra các gói thuốc được giới thiệu là thần dược chỉ là hạt hạnh nhân trị giá vài trăm ngàn đồng. Cũng với thủ đoạn và dàn cảnh tương tự, tháng 4-2017, con gái cụ NTH (76 tuổi, Đà Lạt) trình báo với cơ quan công an về việc trong một lần đi chợ đã bị hai người phụ nữ lạ lừa mua năm gói thuốc chữa mắt với giá 40 triệu đồng cũng toàn hạt hạnh nhân.