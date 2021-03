Hà Nội: Công an làm việc xuyên đêm để cấp căn cước công dân

Theo kế hoạch, trước 30-4-2021, Hà Nội sẽ cấp căn cước công dân gắn chip (CCCD) cho một nửa số dân cư trú ở địa phương này.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết nhiều ngày qua, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP cùng Công an các quận, huyện, thị xã đang triển khai rất tích cực việc cấp thẻ CCCD gắn chip bằng hình thức lưu động. Nhiều địa bàn được tăng ca, làm việc đến 2 giờ sáng, gần như xuyên đêm.

Quận Bắc Từ Liêm: Làm thủ tục cấp CCCD đến 22 giờ mỗi ngày



Hôm nay, ngày 11-3, Đoàn thanh niên công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp cùng Đoàn thanh niên 13 phường tổ chức ra quân tuyên truyền cấp căn cước công dân lưu động.

Những chiến sỹ công an và tình nguyện viên đạp xe gắn loa truyền thanh len lỏi vào từng con hẻm nhỏ để tuyên truyền cho người dân về hoạt động cấp căn cước công dân mới.



Sáng sớm, các chiến sĩ chuẩn bị đi vào từng con ngõ nhỏ để thông báo cho người dân biết về thủ tục cấp CCCD. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Đội quản lý hành chính hỗ trợ hướng dẫn và làm thủ tục cấp CCCD trên địa bàn với phương châm hành động “Thần tốc, quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo, phát huy cao độ các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu”.

Đội tuyên truyền lưu động sử dụng xe đạp gắn loa phóng thanh có nội dung tuyên truyền cụ thể về đối tượng, thời gian, địa điểm, thời gian, thủ tục cấp CCCD để người dân nắm rõ và thực hiện.

Đại diện công an quận Bắc Từ Liêm cho biết các biện pháp tuyên truyền được thực hiện trước và trong suốt thời gian diễn ra cấp CCCD lưu động tại các phường, mỗi ngày hai buổi: buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, chiều từ 17 giờ 30 đến 18 giờ 30.

Tại địa điểm lưu động, đội hình hỗ trợ bố trí tối đa dây máy phục vụ người dân. Đoàn thanh niên Công an quận tăng cường thêm hơn 50 cán bộ chiến sĩ tham gia. Phía đoàn thanh niên quận bố trí hai đoàn viên theo mỗi dây máy nhằm hỗ trợ lực lượng chia làm 4 ca trực kéo dài từ 7 giờ 30 đến 22 giờ mỗi ngày.

Tại đây, người dân liên tục được nhắc nhở việc đeo khẩu trang, sát khuẩn an toàn trước khi vào làm thủ tục nhằm phòng chống dịch COVID-19.



Quận Đống Đa: Bố trí thêm địa điểm cấp CCCD

Ghi nhận tại Công an quận Đống Đa, đơn vị này vừa thông báo cho người dân về việc bố trí thêm địa điểm cấp CCCD gắn chip. Theo đó, ngoài địa điểm 119B Thái Hà, người dân có thể đến điểm 392 Khâm Thiên để làm thủ tục cấp CCCD vào tất cả các ngày trong tuần, mỗi ngày ba ca (7 giờ 30 đến 12 giờ 30, 1 giờ 30 đến 18 giờ 30 và 18 giờ 30 đến 23 giờ 30).

Lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết việc bố trí thêm địa điểm cấp CCCD sẽ giúp người dân thuận tiện hơn trong việc di chuyển, giảm áp lực thời gian, đáp ứng yêu cầu giãn cách để phòng chống dịch COVID-19.

Cùng với đó, công an 21 phường trên địa bàn lên danh sách và tổ chức cấp CCCD lưu động theo hình thức “cuốn chiếu”, địa bàn nào dứt điểm địa bàn đó. Người dân sẽ được gửi giấy mời theo giờ hẹn và theo từng tổ dân phố, tránh tình trạng cùng lúc đổ dồn về một địa điểm.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi làm CCCD hôm nay (11-3) tại quận Bắc Từ Liêm:



Không khí làm việc khẩn trương để cấp CCCD cho người dân ở một điểm lưu động. Ảnh: CTV





Tất cả mọi người đều được yêu cầu sát khuẩn, đeo khẩu trang phòng chống dịch. Ảnh: CTV.









Tại quận Bắc Từ Liêm được bố trí 4 ca trực liên tục túc trực từ 7 giờ 30 đến 22 giờ hàng ngày. Ảnh: CTV