UBND Hà Nội vừa có văn bản gửi toàn bộ các quận, huyện, sở ban ngành về việc lắp đặt thiết bị quét mã QR trên thẻ CCCD gắn chip, nhằm kiểm soát người ra vào cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố.



Công an làm thủ tục cấp CCCD gắn chip cho người dân. Ảnh: TP

Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở Y tế chủ động tham mưu Thành ủy, UBND TP có văn bản đề nghị Bộ Y tế khẩn trương chuyển dữ liệu tiêm chủng của Hà Nội cho Bộ Công an xác thực, cập nhật đầy đủ thông tin đối tượng thuộc diện F0, F0 khỏi bệnh nhằm tạo điều kiện cho lực lượng Công an tích hợp thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã được yêu cầu rà soát, có văn bản đề xuất số lượng thiết bị chuyên đụng cần lắp đặt, trang bị; chuẩn bị các điều kiện triển khai lắp đặt thiết bị chuyên dụng quét mã QR trên thẻ CCCD gắn chip để kiểm soát người ra vào.

UBND TP nhấn mạnh cần rà soát toàn bộ số cán bộ, nhân viên chưa được cấp thẻ CCCD gắn chip và chưa được tiêm chủng, lập danh sách cụ thể, phối hợp với cơ quan Công an và Y tế để thực hiện ngay việc cấp CCCD và tổ chức tiêm chủng.

Cùng với đó, chủ động lập danh sách cán bộ, nhân viên đã tiêm chủng nhưng chưa cập nhật thông tin tiêm chủng trên các ứng dụng PC-Covid, VNEID để gửi Sở Y tế hướng dẫn hỗ trợ trong công tác cập nhật thông tin.

“Căn cứ vào điều kiện thực tế để triển khai lắp đặt các thiết bị quét mã QR trên thẻ CCCD gắn chip tại nhà ga, sân bay, bến tàu, ga tàu điện trên cao, trung tâm thương mại, khu vực công cộng, các trạm kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ được phân công để kiểm soát người ra vào phục vụ công tác phòng chống dịch” – văn bản của Hà Nội nêu.

Về phía Công an Hà Nội, đơn vị này được giao nhiệm vụ tổng hợp số lượng thiết bị do các đơn vị đề xuất để báo cáo UBND TP; chủ động phối hợp với Cục C06 - Bộ Công an hướng dẫn sử dụng và lắp đặt thiết bị chuyên dụng phục vụ quét mã QR trên thẻ CCCD gắn chip tại trụ sở ra vào theo đề nghị của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã…

Theo Công an TP Hà Nội, tính đến nay, cơ quan này đã tiếp nhận và trả hơn 5 triệu thẻ CCCD gắn chip cho công dân theo đúng quy định.