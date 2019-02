Hãy ngừng săn bắt, mua bán chim phóng sinh!

“Phóng sinh là phúc hay tội?”; “Nên nghiêm cấm việc săn bắt, mua bán chim phóng sinh” là những bài viết nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi từ bạn đọc. Theo quan niệm của nhiều người, phóng sinh là việc hành thiện tích đức, thế nhưng việc phóng sinh chim, cá… hiện nay đã bị biến tướng.



Hãy ngừng phóng sinh chim, cá!

Theo bạn Quốc Sử, nơi bạn ở trước đây chim sẻ rất nhiều, nay không còn bao nhiêu do bị các nhóm thợ săn bắt đi bán, một phần bán rồi được thả ra (gọi là phóng sinh), một phần chim bị chết, thấy mà chua xót. Bạn ủng hộ chủ trương cấm ngặt việc săn bắt chim trời.

Bạn LeLam có ý kiến: Có cầu là có cung thôi, nếu không tuyên truyền giáo dục và dần cấm hoạt động này thì vô hình trung phóng sinh lại có ý nghĩa ngược lại. Vai trò chính quyền đã làm gì khi để những hình ảnh phản cảm, hành hạ động vật công khai khắp nơi?

Cũng theo bạn Trần Anh Tuấn, cấm là đúng bởi việc bắt bán chim phóng sinh là hình thức phá hoại môi trường. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng nên tuyên truyền về những điều nên và không nên làm trong việc phóng sinh.

Vụ nữ sinh đi giao gà bị hại: Đã làm hết trách nhiệm?

Trong tuần, bài viết “Công an Điện Biên thông tin vụ nữ sinh giao gà bị sát hại” và những bài viết liên quan đã nhận được rất nhiều ý kiến bức xúc từ bạn đọc. Theo điều tra, chiều tối 4-2, CMD đi giao gà cho một người khách lạ. Sau đó gia đình liên lạc với D. nhiều lần nhưng không được. Đến trưa 7-2, thi thể nạn nhân được phát hiện tại ngôi nhà hoang trên địa bàn xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên). Sau đó nhiều ngày, thi thể nạn nhân bị khai quật để khám nghiệm lại.

Bạn NguyenDang bức xúc: Công an đã nhận được báo án khi D. mất tích từ chiều 30 Tết, đến sáng mùng 2 Tết thì đã phát hiện được chiếc xe mà D. sử dụng đi giao gà... Vậy tại sao công an huyện không chỉ đạo ngay công an các xã triển khai rà soát trên địa bàn mình phụ trách? Nếu nhanh chóng triển khai các lực lượng thì có lẽ điều xấu nhất đã không xảy ra.

Bạn MinhNguyen và nhiều bạn đọc khác đặt câu hỏi: Khi tìm được thi thể nạn nhân, công an khám nghiệm tử thi thế nào mà cơ quan chức năng phải khai quật tử thi để khám nghiệm lại? Việc làm này làm nhiều người đặt ra câu hỏi về trách nhiệm cũng như công tác giám định pháp y ban đầu.



Những bài báo thu hút sự quan tâm bình luận của bạn đọc trong tuần qua.

Chợ tự phát, lỗi ở chính quyền địa phương

Bài viết “Dẹp chợ tự phát: Khó cũng phải làm” đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc. Chợ tự phát không chỉ làm đau đầu chính quyền các địa phương mà người dân cũng thấy phiền toái bởi chuyện kẹt xe và vệ sinh môi trường không được đảm bảo.

Bạn đọc Nguyễn Thị Lan bức xúc: Nhà tôi trong con đường nhỏ, sau khi có vài nhà xây mấy dãy nhà trọ thì xuất hiện khu chợ tự phát. Nỗi khổ bắt đầu khi người dân phải chịu cảnh kẹt xe, mùi hôi rác thải của khu chợ tự phát này”.

Cũng theo bạn MinhThu, ám ảnh nhất là chiều đi làm về mà phải đi ngang qua chợ tự phát. Lòng đường để xe cộ lưu thông mà xe đẩy bán rau, thịt, cá, người ngồi bày mâm, bày chiếu bán đủ thứ chiếm hết cả lòng đường, phải chen lấn rất mất thời gian mới về đến nhà.

Bạn XuanNghia đề xuất: Chợ tự phát xuất hiện mà không dẹp được theo tôi lỗi chính là ở chính quyền cấp xã. Tôi nghĩ các phường/xã cần phải cương quyết dẹp ngay từ đầu, tìm nơi nào thuận lợi để bố trí chợ bán theo giờ, có đóng phí dọn vệ sinh. Có như vậy mới giải quyết ổn thỏa cho người bán lẫn người mua.