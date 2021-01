Hy hữu chuyện chiếc máy xúc bị mất trộm

Ông Trần Văn Tài (Hà Tĩnh) phản ánh tới Pháp Luật TP.HCM cho biết bị mất một chiếc máy xúc đào đất đã qua sử dụng trị giá hơn 200 triệu đồng. Điều đáng nói là tình tiết mất máy xúc rất hy hữu.



Ông Tài lo lắng khi chiếc máy xúc của ông bị mất gần một năm nay nhưng đến vẫn chưa tìm được. Ảnh: ĐẶNG LÊ.

Trước đó, ông Tài vay ngân hàng mua máy xúc hơn 300 triệu đồng để làm ăn. Thời gian đầu làm nghề ít có khách nên ông đã để lại số điện thoại của mình trên máy xúc, ai có nhu cầu thì liên hệ.

Ngày 28-3-2020, ông Tài nhận được cuộc điện thoại số lạ xưng tên Hòa gọi đến, nói sẽ giới thiệu ông Minh để thuê ông Tài đi đào đất. Sau đó Minh dùng số điện thoại 090843**** gọi đến cho ông Tài để thuê ông làm công trình đào đường ống nước ở quận Bình Tân , TP.HCM.

Ông Tài liền chạy xe máy tới địa chỉ công trình tại bãi đất trống như ông Minh yêu cầu (ở đường 34, đối diện số nhà 74, khu phố 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) để khảo sát.

“Sau khi khảo sát xong tôi báo cho bên kia biết ban ngày xe đầu kéo không vào được thành phố nên phải chờ đến tối mới có xe đầu kéo đưa máy xúc tới công trình được. Đúng hẹn, 10 giờ tối 28-3-2020 tôi đưa xe máy xúc tới bãi đất. Minh ra đón tôi. Sau đó Minh bảo tôi mở cửa cabin cho công nhân lên ngủ rồi trông xe luôn và Minh bảo tôi về. Tôi mở cửa xe và giao xe cho Minh.

Đến sáng hôm sau, tôi đến bãi đất để rủ Minh uống cà phê thì người này cho biết đang chờ giấy phép đào đất nên có khi phải mất hai, ba ngày nữa mới làm được. Do đó, Minh bảo tôi ra về.

Tuy nhiên, hai hôm sau khi tôi tới công trình thì chiếc xe máy xúc đã biến mất. Mất xe máy thì còn dễ hiểu nhưng đây lại là mất một chiếc máy xúc di chuyển bằng bánh xích, không dễ gì lấy trộm được nên điều đó rất khó hiểu” - ông Tài cho biết.



Chiếc máy xúc của ông Tài khi còn sử dụng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi mất xe, ông Tài liên lạc với người tên Minh nhưng số máy không liên lạc được. Ông vào nhà dân ở quãng đường 34 để xin camera xem chiếc máy xúc đã bị mất như thế nào. Tuy nhiên, người dân ở đây nói phải có công an yêu cầu trích xuất họ mới cung cấp hình ảnh trong camera.

Sau đó, ông Tài đã tới Công an phường Bình Trị Đông B để trình báo sự việc. Vụ việc sau đó được Công an phường Bình Trị Đông B chuyển hồ sơ lên công an quận để điều tra.

Điều đáng nói là máy xúc di chuyển bằng bánh xích nên không thể di chuyển một cách dễ dàng được. Đồng thời vị trí mất cũng có nhiều camera giám sát nhưng gần một năm qua các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm lấy trộm hy hữu này.•