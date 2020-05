Không có tiêu chí phòng dịch nào bắt học sinh đeo tấm chắn

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 5-5, báo chí đã nêu nhiều câu hỏi về việc học sinh đi học trở lại ở nhiều địa phương đang nảy sinh những bất cập.

Đơn cử như việc thời tiết nóng nắng nhưng học sinh mầm non, tiểu học phải đeo mũ chống giọt bắn, đeo khẩu trang trong phòng không bật điều hòa, nhiều trẻ không chịu nổi tình trạng này. Một số địa phương có hướng cho học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại nhưng không học bán trú khiến cho phụ huynh gặp khó khăn, không đảm bảo an toàn về sức khỏe cho trẻ. Bộ GD&ĐT có hướng dẫn gì để khắc phục các bất cập này?

Trước những câu hỏi trên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho hay theo báo cáo, học sinh tại các địa phương đi học trở lại theo ba đợt.

Đợt 1, ngày 20-4 có tám tỉnh, thành có học sinh đi học trở lại. Đợt 2, ngày 27-4 đến nay có 30 tỉnh, thành. Đợt 3, ngày 4-5, các tỉnh còn lại đã cho học sinh đi học. Đến nay 63 tỉnh, thành học sinh đã đi học trở lại nhưng chủ yếu vẫn là bậc THCS và THPT. Tỉ lệ học sinh đi học trở lại rất cao, THPT là 99%, THCS là 97%.

Theo ông Độ, quan điểm của bộ đã đi học là phải an toàn. “Vấn đề an toàn phải căn cứ vào đánh giá của cơ quan chuyên môn là Bộ Y tế” - ông Độ nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.

Theo ông Độ, Bộ Y tế có văn bản gửi Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thế nào là an toàn.

Trên cơ sở khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT đã ban hành hai bản (có căn cứ và ý kiến của Bộ Y tế) xây dựng tiêu chí đánh giá thế nào là một nhà trường an toàn. Theo đó, Bộ GD&ĐT đưa ra 15 tiêu chí đánh giá, trong đó có các tiêu chí “cứng” là giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay, khử khuẩn toàn bộ nhà trường và không tổ chức hoạt động tập thể.

“Không có tiêu chí nào nói phải đeo mặt nạ chống giọt bắn” - ông Độ nói và cho hay Bộ Y tế cũng không có hướng dẫn phải đeo mặt nạ chống giọt bắn. Đây là sự sáng tạo của các địa phương.

“Chúng tôi cho rằng các địa phương nên làm theo hướng dẫn của Bộ Y tế là cơ quan chuyên môn đảm bảo sự an toàn cho nhân dân cả nước, trong đó có ngành giáo dục. Nếu Bộ Y tế khuyến cáo thì chúng ta nên làm. Nếu không thì nên cân nhắc để có thể đưa ra các giải pháp phù hợp” - ông Độ nêu quan điểm.