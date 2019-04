Kiểu kinh doanh bất lương của người làm dầu nhớt giả

Một vụ án có thể dựng thành phim Bài viết “Nữ thượng úy Bộ Công an và đoạn ghi âm “chết người”” thu hút nhiều sự quan tâm bình luận của bạn đọc. Ngày 10-4 vừa qua, TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã trả hồ sơ vụ án gài bẫy ma túy để đưa bạn trai vào tù. Một trong những nội dung tòa yêu cầu điều tra bổ sung là việc xác định vai trò của bà Nguyễn Thị Vững (thượng úy công an, công tác tại Cục Cảnh sát phòng, chống buôn lậu, Bộ Công an, hiện ra tòa với tư cách người làm chứng). Cùng với đó, cơ quan tố tụng cần xác định toàn bộ nội dung đoạn ghi âm dài ba tiếng đồng hồ mà ông Nguyễn Văn Thiện (người bị gài bẫy ma túy) đã cung cấp cho cơ quan điều tra. Tại tòa, ông Thiện đọc một số đoạn hội thoại trích ra từ đoạn ghi âm, được cho là cuộc nói chuyện giữa bà Nguyễn Thị Vững và bị cáo Nguyễn Thị Vân - người rắp tâm bỏ ma túy vào ô tô của ông Thiện để bẫy tội ông này. * Trời! Tôi đang xem một vụ án có thật đang diễn ra tại Việt Nam hay xem một bộ phim hành động hot nhất của Holywood đây trời? TUẤN TÚ * Nếu đúng thật thì cô cảnh sát này quá dữ. Chuyện này là thật thì các đạo diễn nên khai thác thành phim. NGUYỄN LINH * Nếu là con sâu mọt thì ngành công an nên loại bỏ dứt khoát đừng để những con sâu mọt này làm giảm uy tín cả một truyền thống oanh liệt của lực lượng công an anh hùng. NGUYỄN ANH HÙNG * Thật là đáng sợ khi họ muốn cho ai vào tù thật dễ, quá dã man! CÔNG