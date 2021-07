Mới đây Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 80/2021 (có hiệu lực từ 25-8-2021) quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành DN, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, tại Điều 6, Điều 7 Thông tư này đã nêu rõ, người có chức vụ, quyền hạn là người trực tiếp thực hiện công việc tại đơn vị cấp lữ đoàn và tương đương trở lên đang công tác trong các lĩnh vực như:

- Kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế, trang bị, vật tư, hậu cần, kỹ thuật.

- Thanh tra quốc phòng.

- Quản lý nghiên cứu đề tài khoa học.

- Quản lý ngân hàng trong Quân đội.

- Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng thành lập hoặc được giao quản lý; người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý.

Trong thời gian 12 tháng, kể từ khi thôi giữ chức vụ, quyền hạn khi công tác trong các lĩnh vực nêu trên. Người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

Như vậy, kể từ 25-8-2021 những người là lãnh đạo đang công tác trong các lĩnh vực nêu trên khi thôi giữ chức vụ trong vòng một năm không được mở công ty trong lĩnh vực trước đây mình quản lý.