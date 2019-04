Lập đội phản ứng nhanh ‘xử’ chó chạy rông

Quản lý tốt chó thả rông, bớt thương tích cho người Thống kê mới nhất cho thấy TP.HCM hiện có gần 110.570 hộ nuôi chó với tổng cộng khoảng 199.920 con. UBND phường, xã, thị trấn quản lý tốt việc nuôi chó, mèo và giám sát chặt tình trạng chó thả rông thì những phiền toái do chó, mèo gây ra như phóng uế bừa bãi, mất an ninh trật tự, gây thương tích cho người… sẽ giảm đáng kể. Hiện nhiều quận, huyện đã thành lập đội bắt chó thả rông và cử nhân sự tham gia lớp huấn luyện bắt chó thả rông. Đội bắt chó thả rông của quận, huyện chủ động phối hợp với phường, xã, thị trấn nhanh chóng bắt và xử lý chó thả rông trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn những nguy cơ do chó, mèo gây ra. Ông NGUYỄN VĂN DŨNG, Trưởng phòng Chăn nuôi-Dịch tễ

thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM