Ngày 16-9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM đã có kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp cho công đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27-4.

Căn cứ Quyết định 2606, Quyết định 3022 và các hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP.HCM đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp cho công đoàn viên, NLĐ tại cơ quan LĐLĐ quận, huyện, TP Thủ Đức, các đơn vị kinh tế, sự nghiệp, các công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 này.

Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- Lực lượng đang phục vụ chống dịch tại các đơn vị gồm các cơ sở y tế, bệnh viện đã chiến, khu vực, địa điểm cách ly tập trung trên đại bàn TP, thực hiện nhiệm vụ theo văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mức hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng/ đơn vị.

- Công đoàn viên, NLĐ là F0 không vi phạm các vi định về phòng chống dịch được hỗ trợ mức tối đa là 3.000.000 đồng/người.

- Công đoàn viên, NLĐ (tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn) là F1 phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ mức tối đa là 1.500.000 đồng/người.

- Công đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức là F1 có hoàn cảnh khó khăn phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ mức tối đa là 1.500.000 đồng/người.

- Công đoàn viên, NLĐ (tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn) phải nghỉ việc để cách ly y tế, hoặc đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được hỗ trợ mức tối đa là 500.000 đồng/người khi thuộc một trong các trường hợp sau: Có hoàn cảnh khó khăn.

- Công đoàn viên, NLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn tử vong do bị nhiễm virus Sars-Co-2 kể từ ngày 27- 4 được hỗ trợ 5.000.000 đồng/người.



Các cán bộ của Liên đoàn Lao động quận 3, TP.HCM, chuẩn bị quà tặng cho người lao động gặp khó khăn trên địa bàn. Ảnh: LĐLĐ Quận 3 cung cấp



- Đối với “các trường hợp đặc biệt khác”, mức hỗ trợ tối đa là 500.000 đồng/người, khi có một trong các điều kiện sau:

. NLĐ phải ngưng việc do thu hẹp sản xuất, do nơi làm việc chấp hành yêu cầu phong tỏa, cách ly do ảnh hưởng COVID-19 hoặc doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện an toàn phòng chống dịch khi sản xuất buộc phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

. NLĐ nghỉ việc, mất việc làm và không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

. NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động thời gian tối thiểu từ 1 tháng trở lên.

. NLĐ có cha/mẹ/vợ/chồng/con cùng có quyết định áp dụng biện pháp cách ly tại nhà hoặc một người là F0/F1.

. Thành viên Tổ an toàn COVID-19 và công đoàn viên được huy động tham gia công tác chống dịch của cơ quan chức năng.

- Cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn viên, NLĐ được LĐLĐ TP.HCM được huy động tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 được chi hỗ trợ từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết, mức hỗ trợ tối đa không quá 2 triệu đồng/người.

- Hỗ trợ cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tham gia công tác phòng, chống dịch trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4. Mức hỗ trợ từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng/người/ngày kể cả ngày chủ nhật, ngày lễ, tết nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người.

Kinh phí chi hỗ trợ được thực hiện từ hai nguồn sau:

. Từ nguồn tài chính của LĐLĐ TP.HCM, được cân đối trong dự toán thu, chi năm 2021 (bao gồm cả dự phòng chi) và nguồn xã hội hóa.

. Do Ban chấp hành công đoàn cơ sở tự cân đối trong nguồn tài chính được duyệt chi để quyết định và chịu trách nhiệm.