Luyện thi IELTS không phép

Trung tâm IELTS Tuấn Quỳnh không có giấy phép hoạt động Ông Ngô Xuân Bình, Chủ tịch UBND phường 3, quận Gò Vấp, cho biết ngày 29-4, Công an phường 3 đã tiếp nhận 19 đơn thư tố giác của học viên luyện thi IELTS do giáo viên PNQ giảng dạy tại Trung tâm Tuấn Quỳnh. Bước đầu xác minh Trung tâm IELTS Tuấn Quỳnh thuê cơ sở dạy học tại chung cư 371 Nguyễn Kiệm từ tháng 12-2019. Tuy nhiên, trung tâm này đã đóng cửa từ hai tháng trước. Lực lượng chức năng không liên lạc được với đại diện trung tâm. “UBND phường chưa nhận được giấy phép hoạt động của IELTS Tuấn Quỳnh. Hiện Công an phường 3 đã báo cáo về Công an quận Gò Vấp để thực hiện các bước tiếp theo. UBND phường vẫn tiếp tục phối hợp cùng công an và Phòng GD&ĐT quận để tiếp tục xác minh, làm rõ” - ông Bình cho biết. Còn theo ông Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng phòng GD&ĐT quận Gò Vấp, Trung tâm IELTS Tuấn Quỳnh không có giấy phép hoạt động.