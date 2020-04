Lý do cụ ông ăn xin có 12 chứng minh thư: Thủ tục quá đơn giản

Trung tá Hồ Minh Hòa, Phó trưởng Công an quận Tân Bình, cho biết hiện công an quận đã tiếp nhận thông tin cụ ông ăn xin trong người có 54 triệu đồng và 12 chứng minh thư. Hiện công an quận đã báo cáo Công an TP.



Đối với 12 chứng minh nhân dân và căn cước công dân của cụ ông, hiện công an quận đang tạm giữ và xác minh xử lý. Theo quy định, công an sẽ xác nhận trong 12 cái, cái nào mới nhất, đúng nhất sẽ giữ lại; còn cái nào có những thông tin sai, cũ hơn thì sẽ báo cáo cấp trên để tiến hành tiêu hủy.



Theo ông Hòa, khi triển khai theo Luật Căn cước công dân để áp dụng cấp thẻ cho người dân thì thủ tục hành chính đã quá đơn giản, công dân chỉ cần khai báo, trình báo mất.

Trước đây, đơn vị tiếp nhận thông báo cớ mất từ người dân thì người đó phải làm đơn xác nhận đơn cớ mất, song hiện nay quy định này đã bỏ. Hiện chỉ cần công dân tới lập phiếu tờ khai thì đơn vị phải tiếp nhận đúng theo quy định.

"Cụ ông có 12 chứng minh thư cũng là một trường hợp để công an quận tiếp nhận thông tin bình thường như những công dân khác. Chỉ trừ trường hợp già yếu, không có khả năng đi lại thì công an quận mới tiếp nhận hồ sơ tại nhà. Tất cả thông tin về cụ ông này cũng như những công dân khác đều được chuyển về Bộ Công an và quy trình thực hiện đều phải thực hiện theo đúng thông tư từ Bộ Công an hướng dẫn" - ông Hòa thông tin.

Theo quy định, từ đầu năm 2016, thẻ căn cước công dân được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an (trước đây là Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư) cấp cho công dân để thay thế chứng minh nhân dân.

Tuy nhiên, hiện nay thủ tục làm căn cước công dân đơn giản quá, người dân chỉ cần báo mất là có thể làm lại được căn cước công dân.

Ban đầu công an quận làm việc với gia đình thì cụ Đ. đã lớn tuổi, hay lẫn nên chỉ là tự đi làm giấy tờ chứ chưa phát hiện động cơ, mục đích của cụ Đ. từ việc làm giấy tờ này.

Hiện công an quận đang tiếp tục thu thập thêm thông tin để tiến hành xử lý theo quy định. Khi tiếp nhận hồ sơ, công an quận chưa phát hiện cụ có các bệnh lý nên hồ sơ của cụ cũng được tiếp nhận bình thường.



Hiện toàn bộ chứng minh thư của cụ ông đang được Công an quận Tân Bình giữ lại. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ông Hòa nhận định: "Hiện một người dân bình thường thì làm thủ tục rất đơn giản, như: Pháp luật cho phép mọi công dân đều có quyền xin cấp lại thẻ căn cước công dân hay chứng minh nhân dân trong một số trường hợp, trong đó có trường hợp bị mất. Người dân chỉ cần khai vào tờ khai, xuất trình sổ hộ khẩu, chụp ảnh chân dung, lăn dấu vân tay và nộp lệ phí. Trường hợp làm lần đầu thì phải có thêm giấy khai sinh để làm hồ sơ".

Thông tin về vụ việc cụ Đ. có nhiều chứng minh thư, con trai của cụ Đ. là ông S. cho biết cha ông tự ý đi làm chứng minh thư do lo lắng đi bán vé số hoặc đi ngoài đường sẽ bị mất. Gia đình có khuyên ngăn nhiều lần nhưng ông Đ. không chịu. "Khoảng sáu năm, ba tôi đã làm được 12 chứng minh thư. Sau vụ việc lần này, gia đình tôi nhất định không để ba ra đường nữa" - ông S. nói.



Trao đổi với PV PLO, ông Nguyễn Trung Sơn, Chủ tịch UBND phường 4, quận Tân Bình, cho biết tối 17-4, phường 4 và phường 2 quận Tân Bình đã xuống gia đình cụ Đ. để trao lại số tiền 54 triệu. Đồng thời, hai UBND phường cũng yêu cầu gia đình cam kết không để cụ Đ. ra đường xin tiền nữa.

Ông Sơn nhận định thủ tục cấp căn cước công dân quá đơn giản nên mới xảy ra tình trạng một người có 12 chứng minh nhân dân như hiện nay. Hiện toàn bộ hồ sơ công an phường đã chuyển lên công an quận xử lý.

Trước đó, PLO có thông tin về việc một cụ ông xin tiền ở ngã tư Út Tịch - Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, trong người có 54 triệu đồng và có 12 chứng minh thư.