Mất tiền tỉ vì tin lời tài trợ du lịch

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Út (ngụ phường 1, TP Tân An, Long An) cho biết hơn một năm nay bà phải gửi đơn khắp nơi để đòi lại số tiền gần 40 triệu đồng mà bà đóng cho Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Long An (gọi tắt là CLB) để đi du lịch nước ngoài nhưng CLB không tổ chức.



Theo tìm hiểu của PV, không riêng trường hợp của bà Út mà có nhiều trường hợp khác cũng rơi vào tình huống tương tự với số tiền lên đến gần 7 tỉ đồng.

Thu tiền xong, không tổ chức đi du lịch

Theo bà Út, sau khi về hưu từ năm 2017, bà tham gia CLB. Quá trình sinh hoạt tại CLB, bà nghe ban chủ nhiệm giới thiệu có mạnh thường quân thường xuyên làm từ thiện và mạnh thường quân này đã đồng ý tài trợ một nửa kinh phí để tổ chức cho các cán bộ hưu trí đi tham gia các điểm du lịch trong và ngoài nước.

Sau đó bà Út liên hệ với bà Nguyễn Thị Bé, Phó Chủ nhiệm CLB, để đóng số tiền gần 40 triệu đồng để đi du lịch các nước châu Âu và Nhật Bản. Khi đóng tiền, bà Bé có ký nhận và được đóng mộc của CLB. Tuy nhiên, hơn một năm mà không thấy ai tổ chức đi, bà đến hỏi CLB và bà Bé thì chỉ nhận được câu trả lời là chờ.

Trao đổi với PV, ông Trịnh Hùng, Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Vụ việc này đã xảy ra hơn hai năm nay và CLB không có chủ trương đứng ra tổ chức đi du lịch. Việc thu tiền là do cá nhân bà Bé thu, bà Bé tự ý lấy mộc của CLB đóng vào biên lai thu tiền chứ ban chủ nhiệm không biết”.

Ông Trịnh Hùng nói thêm: “Trước đây CLB cũng có tổ chức cho các hội viên đi tham quan ở một số nơi trong nước. Sau đó có một người đàn ông tên Nguyễn Văn Nữa đến liên hệ tôi và cho biết có mạnh thường quân đồng ý tài trợ cho CLB 50% kinh phí để tổ chức du lịch trong và ngoài nước cho cán bộ về hưu. Nghe vậy, tôi đồng ý và lên kế hoạch.

Tuy nhiên, ông Nữa lại bảo CLB đứng ra thu tiền và đưa cho ông ấy để tự tổ chức. Tôi nghĩ có vấn đề nên không thực hiện và không liên lạc với ông Nữa nữa. Sau đó không hiểu sao ông Nữa tự liên hệ bà Bé và tổ chức như thế nào tôi không rõ”.

“Sự việc vỡ lở, có rất nhiều người đến CLB đòi tiền đã đóng cho bà Bé. Về vụ việc này, chúng tôi đã có báo cáo lên cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Mới đây CLB tiếp tục nhận được đơn tập thể của một số người gửi đơn tố cáo bà Bé lừa đảo. Tôi rất mong vụ việc sớm được giải quyết dứt điểm để uy tín của CLB không bị ảnh hưởng” - ông Hùng chia sẻ.



Bà Út bức xúc vì đóng tiền mà không được đi du lịch và những phiếu thu tiền mà bà Bé lúc nhận tiền đã đóng mộc của CLB. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Người bị tố cáo nói mình cũng là nạn nhân

Với nội dung tố cáo trên, bà Nguyễn Thị Bé, Phó Chủ nhiệm CLB, phân trần: “Tôi giờ lúc nào cũng hoang mang vì bị nhiều người hết điện thoại đòi nợ rồi quấy nhiễu vì họ cho rằng tôi là kẻ lừa đảo. Thực sự trong chuyện này tôi không hề lấy một đồng nào của ai hết. Bản thân tôi cũng là nạn nhân”.

Bà Bé cho biết ban đầu bà cùng một số cán bộ hưu trí của tỉnh Long An kết hợp với một mạnh thường quân là ông Nữa tổ chức tour du lịch ở một số nơi như Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế…, mỗi người chỉ đóng 1,2 triệu đồng. Thậm chí có tour đi các nước Đông Nam Á nhưng chỉ đóng 11 triệu đồng/người.

Sau mấy lần tổ chức thành công, ông Nguyễn Văn Nữa có ngỏ lời với bà là ông có một người bà con là Việt kiều đứng ra tài trợ 50% chi phí tham quan, du lịch trong và ngoài nước cho tất cả tour du lịch về sau. Sau khi nghe ông Nữa giới thiệu, bà Bé đứng ra tổ chức thu tiền với những thành viên trong CLB có nhu cầu đi du lịch.

“Khi sự việc đổ bể, tôi xâu chuỗi lại các sự việc thì mới biết mình bị lừa dưới một kịch bản quá hoàn hảo được tính toán từ trước. Ban đầu họ tài trợ đi các chuyến nhỏ với tổng chi phí họ bỏ ra không nhiều. Khi tạo được lòng tin, họ lừa một lần, ôm gần chục tỉ đồng của chúng tôi. Tính đến thời điểm này, tôi đã đưa cho ông Nữa gần 7 tỉ đồng tiền tôi thu được của các cán bộ hưu trí. Tính ra trong vụ này tôi cũng là nạn nhân. Tôi đã gửi đơn tố cáo ông Nữa đến Công an tỉnh Long An và đơn vị này đang tiến hành điều tra” - bà Bé khẳng định.

PV đã liên hệ với Công an tỉnh Long An để tìm hiểu sự việc, tuy nhiên hơn một tuần qua chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan này.