Mẹ tìm vợ cho người con trai tự kỷ

Người mắc bệnh tự kỷ có được kết hôn? Tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình quy định điều kiện kết hôn bao gồm: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; không bị mất năng lực hành vi dân sự; việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của luật này. Trong khi đó, người bị mất năng lực hành vi dân sự được định nghĩa theo Điều 22 Bộ luật Dân sự 2015 là khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần. Như vậy, có thể thấy theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình thì nam, nữ hoặc cả hai bên bị mất năng lực hành vi dân sự thì không được kết hôn. Trong trường hợp này, để biết người con có đủ điều kiện để kết hôn hay không thì người mẹ cần đưa con đến trung tâm giám định pháp y tâm thần để được thăm khám. Nếu được kết luận là bị mất năng lực hành vi dân sự và bị tòa án tuyên là mất năng lực hành vi dân sự đồng nghĩa với việc người con không đủ điều kiện để kết hôn. Giả sử một người con trai tự kỷ bị mất năng lực hành vi nhưng có người phụ nữ thật lòng yêu thương họ, muốn chung sống, chăm sóc cho họ (không kết hôn) thì pháp luật cũng không cấm. Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM