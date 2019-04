Mua nhà chung cư phải tìm chỗ khác đậu xe

Phải tăng diện tích để xe Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành, cho rằng hiện nay hầu hết các chung cư đều lâm vào tình trạng quá tải, các bãi đậu xe đều trở nên lạc hậu và nhanh chóng bị “vỡ trận” khi đưa vào khai thác. Lúc này, bãi đậu xe chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu thực tế của người dân. Sở dĩ các bãi đậu xe trong chung cư không đáp ứng được nhu cầu là do tâm lý của các chủ đầu tư. Không có chủ đầu tư nào làm vượt quy chuẩn là do quy định và khả năng tài chính của chính chủ đầu tư. Ông Đực kiến nghị trung bình mỗi năm lưu lượng xe tăng khoảng 10%, trong khi cơ sở hạ tầng không thay đổi. Vì vậy Nhà nước, chính quyền, doanh nghiệp, kiến trúc sư cần ngồi lại với nhau để đưa ra những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, ông Đực kiến nghị Nhà nước cần điều chỉnh lại tiêu chuẩn tăng diện tích để ô tô cho phù hợp. Nếu có thể, Nhà nước tạo điều kiện cho chủ đầu tư được xây dựng diện tích vượt quy chuẩn, diện tích này sẽ do chủ đầu tư khai thác, vận hành.