Muôn kiểu lừa khi mua bán hàng trên mạng

Nhờ trình báo nên đã lấy được tiền khi bị lừa Đầu năm 2020, Công an quận 2, TP.HCM đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo mua bán qua mạng. Qua chứng cứ, tài liệu được các nạn nhân cung cấp, công an đã làm việc với đối tượng TTHM. Qua làm việc với cơ quan công an, TTHM đã thừa nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tài sản của mình qua hình thức mua bán trên mạng. Sau đó, các nạn nhân cũng đã được phía gia đình TTHM trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.