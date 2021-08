Tôi làm việc tại một công ty ở TP.HCM và có tham gia BHXH đầy đủ. Khu vực nhà tôi ở phát hiện có người nhiễm COVID-19 và phải thực hiện lệnh phong tỏa để phòng chống dịch.

Cho tôi hỏi những trường hợp người tham gia BHXH bị cách ly y tế tại nhà mà không bị nhiễm bệnh thì trong thời gian cách ly có được hưởng chế độ ốm đau của BHXH không?

Lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại một khu vực phong tỏa ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Tại Điều 25 Luật BHXH có quy định về các trường hợp người lao động (NLĐ) được hưởng chế độ ốm đau. Theo đó, NLĐ bị ốm đau, tai nạn mà không là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, những trường hợp NLĐ ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

NLĐ phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới bảy tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Như vậy, đối với những trường hợp có yêu cầu điều trị do dương tính với COVID-19 mà được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp giấy ra viện hoặc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định thì sẽ được giải quyết hưởng chế độ ốm đau.

Vì thế, trường hợp của bạn bị cách ly tại nhà do khu vực bị phong tỏa thì không thuộc đối tượng hưởng chế độ ốm đau theo quy định của BHXH.