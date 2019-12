Ngồi nhà có thể xin cấp điện, đổi giấy phép lái xe…

Chiều 9-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, đã bấm nút chính thức khai trương Cổng dịch vụ công (CDVC) quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn. Buổi lễ được tường thuật trực tuyến tại 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.



Lợi cho dân, giảm áp lực cho chính quyền

Để thực hiện dịch vụ, người dân chỉ cần truy cập một địa chỉ duy nhất là dichvucong.gov.vn. Bằng một tài khoản duy nhất, người dân, doanh nghiệp có thể đăng nhập được đến tất cả CDVC cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; theo dõi tình trạng giải quyết. Đồng thời người dân có thể đánh giá chất lượng giải quyết và gửi phản ánh, kiến nghị mà không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

Tại TP.HCM, lễ khai trương CDVC quốc gia được tổ chức trực tuyến tại sáu điểm cầu. Tại điểm cầu khách sạn Majestic (quận 1), anh Nguyễn Thanh Nhàn đã trực tiếp đăng ký hồ sơ cấp điện trung áp qua CDVC quốc gia trong ngày đầu ra mắt.

Sau khi hoàn thành mọi thao tác, anh Nhàn liền nhận được tin nhắn thông báo qua điện thoại. “Tôi thấy rất nhanh chóng và tiện lợi” - anh Nhàn nói.

Tại điểm cầu UBND phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú, TP.HCM), ông Huỳnh Thụy, một người dân ở khu phố 1, phường Sơn Kỳ, phấn khởi: Có cổng này có lẽ dân là người vui mừng nhất. Bởi từ xưa đến nay người dân rất ngại cảnh chờ đợi khi làm những thủ tục hành chính. Chưa kể nếu đi làm quên mang theo một loại giấy tờ gì là phải chạy tới chạy lui bổ sung rất mất thời gian và công sức. Cổng dịch vụ công được triển khai thì dân chỉ cần ngồi nhà thực hiện thao tác trên máy tính hoặc trên chiếc điện thoại một cách nhanh chóng, tiện lợi vô cùng.

“Trước đây con tôi cấp thẻ BHYT ở tỉnh Long An nhưng về tạm trú tại TP.HCM và vô tình bị mất thẻ. Nếu như thủ tục trước đây, tôi phải về Long An để cấp giấy xác nhận nhưng với cổng dịch vụ công này, tôi chỉ cần ngồi nhà đăng ký và chờ ngày lên lấy thẻ BHYT. Như thế là quá tiện rồi” - chị Hòa An, quận Tân Phú, TP.HCM chia sẻ.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Hoàng Mỹ Dung, Chủ tịch UBND phường Sơn Kỳ, cho biết liên quan đến CDVC này các thủ tục liên quan đến hộ tịch mà người dân trên địa bàn cần liên hệ nhiều nhất. Trước đây, khi triển khai nộp hồ sơ trực tuyến thì đa phần người dân vẫn thích đến nộp trực tiếp. Bởi khi được cấp khai sinh thì người dân phải thực hiện tiếp các thủ tục như cấp thẻ BHYT và nhập sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, đối với CDVC này thì sẽ tạo điều kiện cho người dân nộp hồ sơ đến các cơ quan liên quan mà không cần mất thời gian đi lại. Ngoài ra, đối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ cũng giảm áp lực rất nhiều trong quá trình giải quyết.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ khai trương. Ảnh: ĐỨC MINH



Một người dân làm thủ tục mua điện qua CDVC quốc gia tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Lễ khai trương hôm nay là một trải nghiệm tốt trong thực hành của chúng ta. Chúng ta cứ mạnh dạn làm rồi tiếp tục cải tiến, nâng cấp”.

Thủ tướng nhấn mạnh việc công khai, minh bạch giữa người xử lý, giải quyết dịch vụ công với người được cung cấp dịch vụ công thông qua mạng điện tử không những giúp người dân, doanh nghiệp làm thủ tục nhanh hơn mà còn chống được cửa quyền, hách dịch, ngăn chặn tình trạng tham nhũng vặt mà Chính phủ và các cấp đang triển khai quyết liệt để ngăn chặn.

“Điều đó đồng thời tạo môi trường đầu tư, chống tiêu cực, tham nhũng” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Võ Sĩ, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, cho biết TP đã tập trung hoàn thiện CDVC, hệ thống một cửa điện tử theo đúng yêu cầu của Chính phủ. Đặc biệt là xây dựng hệ thống đánh giá hài lòng gắn với giải quyết thủ tục hành chính. Thông qua hệ thống đánh giá này, người dân và doanh nghiệp có thể đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công của cơ quan nhà nước, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của công chức, viên chức... Từ đó có những giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Sĩ, sau thời gian vận hành thử nghiệm, đến nay hệ thống đã hoạt động ổn định và phát huy được hiệu quả tích cực.