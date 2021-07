Mới đây, cơ quan Bảo hiểm Xã hội TP.HCM (BHXH) ra công văn thông báo về việc tạm ngưng in thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trong địa bàn TP.

Theo cơ quan BHXH, lý do tạm ngưng là do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP diễn biến phức tạp nên kể từ ngày 28-7, BHXH TP.HCM sẽ tạm dừng việc in thẻ BHYT cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp cần cài đặt ứng dụng VssID và sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi khám bệnh, chữa bệnh thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy. Việc cài đặt VssID người dân có thể vào địa chỉ https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn để được hướng dẫn.

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động- đã được BHXH Việt Nam công bố đưa vào sửa dụng vào tháng 11-2020. Khi cài ứng dụng này, người lao động trên toàn quốc có thể trực tiếp theo dõi, tra cứu việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…Ứng dụng này tích hợp tiện ích thẻ BHYT, sổ BHXH điện tử thay thế sổ và thẻ giấy, thanh toán trực tuyến...

Theo điều 23 Nghị định 28/2015 thì khi người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được tổ chức BHXH cấp thẻ BHYT để thực hiện khám chữa bệnh trong thời gian thất nghiệp.