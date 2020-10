Người công an cứu hộ hy sinh: Đau lòng trẻ mỏi mắt tìm cha

Sau hơn 20 giờ cắt núi, băng rừng, Công an huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cùng với lực lượng chức năng đã đưa được thi thể liệt sĩ Trương Văn Thắng (31 tuổi, công an viên xã Hướng Việt) ra khỏi vùng bị lũ cô lập.



Con trẻ tìm gọi cha

Ngày 17-10, nhà cha mẹ chị Lê Thị Minh Huê (28 tuổi, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong) ngập trong bể nước. Chị cùng gia đình chuyển đồ đạc lên cao tránh lũ thì nhận được tin dữ là “Anh Thắng đi rồi!”. Chị gào khóc, ôm con đòi lao ra giữa dòng nước để đến đơn vị chồng nhưng người nhà cản lại vì không thể.

Vì thấp thỏm lo âu, lâu lâu chị lại cầm điện thoại lên xem có ai báo tin gì mới không. “Mỗi lúc bấm điện thoại sáng lên thì con gọi “ba, ba”, chắc con tưởng cha gọi về. Anh Thắng gần như ngày nào cũng gọi video về nói chuyện với vợ con. Thấy con như vậy, đau lắm” - chị Huê kể lại.

Một nữ chiến sĩ đến động viên “cố gắng lên” nhưng cũng không cầm lòng và hai người phụ nữ cùng nhau khóc.



Bàn thờ liệt sĩ Thắng được đặt tạm trong BV đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NGUYỄN DO

Ước mơ dang dở

Anh Trương Văn Thắng sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình. Anh Thắng làm xa nhà nên ở lại đơn vị, còn vợ con ở lại nhà ngoại vì vợ chồng chưa có nhà riêng.

Trước đó, anh làm việc tại Công an huyện Hướng Hóa, sau đó vào đầu năm 2020 thì anh được chuyển về công tác tại Công an xã Hướng Việt theo chương trình đưa công an chính quy về cơ sở.

Chị Huê cho biết vợ chồng tích góp và tuổi cũng đã lớn nên phấn đấu mua miếng đất để sau này làm căn nhà che nắng che mưa. Anh Thắng vay hơn 300 triệu đồng thế chấp trừ vào lương nên vào thứ Tư tuần trước đã chồng tiền và hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ. “Giờ chưa cầm được sổ đỏ như ao ước của anh bấy lâu nay thì anh đã đi rồi!” - chị Huê nói.

“Khi mua được đất, dù đang nợ hơn 300 triệu đồng nhưng anh vui lắm. Anh tính toán hai vợ chồng chịu khó làm ăn thì khoảng năm năm nữa sẽ trả hết nợ, sau đó sẽ thế chấp lại sổ đỏ để xây cái nhà cho mẹ con ở” - chị Huê nói trong nước mắt.

Ông Trương Minh Bưa, 62 tuổi (ở Quảng Bình), sau khi hay tin con trai gặp nạn cũng bỏ lại căn nhà đang ngập nước để bắt tàu vào Quảng Trị.

Ngày 26-10, công an sẽ tổ chức lễ truy điệu cho anh tại Quảng Trị, sau đó gia đình sẽ đưa anh về Quảng Bình để an táng. “Cầu trời đến đó trời hết lũ để đưa con về an táng, vì xung quanh nhà bây giờ cũng đang ngập cao, nếu nước lũ tiếp tục lên thì không thể đưa về được” - người cha của anh Thắng lo lắng.

Ngày 21-10, rất đông đồng đội của anh Thắng có mặt tại nhà xác BV đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Đứa con nhỏ của anh Thắng thấy mọi người đến đông, mặc trang phục như cha mình nên chạy quanh khu nhà tìm gọi cha. Nhiều người không cầm được nước mắt…