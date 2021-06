Đề nghị công an vào cuộc hỗ trợ Trước thực trạng bị mất nhiều ĐHN trên địa bàn quận 1 và quận 3, Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành đã có công văn gửi UBND và Công an quận 1, quận 3 để nhờ hỗ trợ. Theo đó, để giảm tỉ lệ thất thoát nước, công ty đã có giải pháp di dời ĐHN ra ngoài nhà các hộ dân. Tuy nhiên, giải pháp này cũng có hạn chế là dễ xảy ra tình trạng mất cắp ĐHN. Trong vòng một tháng qua, công ty đã ghi nhận có hơn 100 ĐHN ở các hộ dân trên hai địa bàn trên bị mất cắp. Tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty, người dân không có nước sạch sử dụng. Công ty cấp nước đã đề nghị các cơ quan trên hỗ trợ, tăng cường công tác an ninh trên địa bàn để tuyên truyền nâng cao ý thức người dân. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý và ngăn chặn tình trạng mất cắp ĐHN, đảm bảo việc sử dụng nước của người dân được liên tục cũng như đảm bảo tình hình an ninh trật tự, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn ra ngày càng phức tạp. Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành