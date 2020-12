Người dân muốn biết lý do cây me tây bị đốn hạ

Mới đây, trên đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn thuộc địa phận phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM, người dân tại khu vực này phản ánh một cây me cổ thụ có tuổi đời nhiều năm bị đốn hạ mà không rõ nguyên nhân.



Cụ thể, vào khoảng ngày 19-12, tại trước nhà 737 Cách Mạng Tháng Tám, nhân viên Công ty Công viên cây xanh thành phố đưa phương tiện, dụng cụ xuống để đốn hạ cây me tại đây. Ngay sau đó, người dân trong khu phố biết được đã phản ánh lên chính quyền địa phương và báo Pháp Luật TP.HCM.



Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, cây me tây có tán lệch, thân cong nghiêng vào trong, gốc u nần, rễ nổi lên vỉa hè nên cần phải đốn hạ để đảm bảo an toàn. Ảnh: HỮU ĐĂNG



Khi cây me tây có tuổi đời lâu năm sắp bị đốn hạ, người dân trong khu phố tiếc nuối. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Ông Nguyễn Ngọc Lự, người dân trong khu vực hẻm 737, cho biết việc đốn hạ cây này cũng không ảnh hưởng trực tiếp gì đến gia đình ông hay người dân trong khu phố. Tuy nhiên, đây không phải là cây nhỏ mà thuộc vào dạng cây cổ thụ có tuổi đời cả vài trăm năm. “Cây này tồn tại ở đây bao nhiêu năm, là điểm nhấn đẹp của góc phố. Cây không ảnh hưởng tới ai, không ảnh hưởng tới công trình nào, vậy tại sao lại bị đốn hạ?” - ông Lự thắc mắc.



Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với UBND phường 6, quận Tân Bình để tìm hiểu sự việc. Đại diện UBND phường 6 cho biết UBND phường có nhận thông tin phản ánh của người dân về sự việc chặt hạ cây xanh nói trên.

Ngay sau đó UBND phường đã cử cán bộ xuống hiện trường làm việc và đã lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời yêu cầu cho tạm ngừng việc chặt hạ để cho kiểm tra.

“Qua kiểm tra được biết cây me tây trước nhà 737 Cách Mạng Tháng Tám có mã quản lý số 303, thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng (trung tâm). Vừa rồi, UBND phường cũng có văn bản gửi trung tâm đề nghị xem xét ý kiến của người dân về việc duy trì cây me nêu trên” - đại diện UBND phường thông tin.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thông tin vị trí cây me tây trước nhà 737 Cách Mạng Tháng Tám có mã số 303.

Qua kiểm tra, khảo sát cho thấy hiện trạng cây me tây này đã già cỗi, có tán lệch, thân cong nghiêng vào trong, gốc u nần, rễ nổi lên vỉa hè. Do đó, để đảm bảo an toàn, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra nên đã đề xuất đốn hạ. Vị này cũng cho biết đơn vị cũng đã có văn bản gửi cho địa phương để thông tin tới người dân trước khi thực hiện.