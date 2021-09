Tối 8-9, trên chương trình Livestream "Dân hỏi – Thành phố trả lời", với chủ đề “Hỗ trợ cho người dân quận Bình Thạnh và quận 7”, Chủ tịch UBND của hai quận trên đã có chia sẻ với người dân về những chính sách mà người dân đã và sẽ tiếp tục được nhận hỗ trợ.

Hiện nay, các địa phường vẫn đang thực hiện chi hỗ trợ cho những hộ đang gặp khó khăn do COVID-19 theo chính sách của TP. Đây là câu trả lời của hai vị Chủ tịch quận 7 và Bình Thạnh trong trương trình Livestream tối ngày 8-9 khi người dân vẫn còn thắc mắc vì sao khó khăn mà vẫn chưa nhận được hỗ trợ.

Một người dân ở quận Bình Thạnh hỏi: Người này có người thân mất vì COVID-19 và đã tự lo mai táng, hỏi như vậy sẽ được nhận hỗ trợ mai táng như thế nào?

Ông Đinh Khắc Huy, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh trả lời: đối với chính sách hỗ trợ cho người mất do COVID-19 TP đã có những chỉ đạo hỗ trợ kinh phí mai táng cho thân nhân người mất.



Chương trình livestream được phát sóng vào tối ngày 8-9. Ảnh: NH



Theo đó, có hai thời điểm mà TP sẽ thực hiện lo mai táng cho bệnh nhân mất do COVID-19.

Cụ thể, những trường hợp bệnh nhân mất do COVID19 từ giữa tháng 8 trở về sau sẽ được quân đội lo toàn bộ phần mai táng.

Từ ngày 1-7 đến sau ngày quân đội lo mai táng thì thân nhân người mất do COVID-19 sẽ được nhận hỗ trợ là 17 triệu đồng/người mất. Như vậy, đối với những trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 mất ở bệnh viện thì bệnh viện sẽ thông báo cho thân nhân người mất. Sau đó, bệnh viện cùng thân nhân người mất sẽ liên hệ với nhà đoàn để tự do lo mai táng. Những trường hợp tự lo mai táng cho bệnh nhân mất do COVID-19 trong thời điểm này sẽ liên hệ với địa phương để nhận tiền hỗ trợ mai táng.

“Đối với những bệnh nhân bị COVID-19 mất tại nhà thì vẫn được nhận hỗ trợ mai táng. Tuy nhiên, để xác định người mất do COVID-19 thì sẽ thông qua dịch tễ trong khu vực đó. Ví dụ người mất đó nằm trong khu vực phong tỏa, đang bị cách ly do dịch bệnh có thể được xác định là mất do COVID-19. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tổ chức test nhanh cho các thành viên trong gia đình người mất để xác định người mất có phải mất vì COVID-19 hay không”- ông Huy cho biết thêm.

Liên quan đến vấn đề tiêm vaccine mũi 2 cũng nhận được nhiều thắc mắc của người dân trong chương trình livestream tối ngày 8-9.

Theo ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận 7 người dân không cần phải lo lắng về chuyện không được tiêm mũi 2 khi đã hoàn thành tiêm vaccine mũi 1.

Ông Tuấn Anh cho biết hiện nay danh sách người dân trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 đang được cập nhật vào hệ thống dữ liệu tiêm vaccine quốc gia. Theo đó, những người đã tiêm mũi 1, khi đến thời gian tiêm mũi 2 nếu quận được cấp vaccine về thì quận sẽ nhắn tin thông báo người dân đến địa điểm cụ thể để tiêm mũi 2.