Nhiều lần đến phường, con vẫn không được khai sinh

Cần tòa án xác định để được nhận con Theo quy định tại Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân. Trường hợp này, thủ tục đăng ký khai sinh phải do người mẹ hoặc người chồng đã ly hôn thực hiện. Các thông tin về người cha của đứa bé ghi dựa trên thông tin cá nhân của người chồng đã ly hôn, vì đây là cha hợp pháp của đứa bé. Người không được nhận là cha của đứa bé có thể cung cấp các chứng cứ xác định quan hệ huyết thống để yêu cầu tòa án xác định người đó là con mình. Sau khi được tòa án xác định quan hệ cha con, người cha được thực hiện thủ tục cải chính các thông tin người cha trên giấy khai sinh của con (trường hợp đã được cấp giấy khai sinh) hoặc thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho con. TS HUỲNH TẤN ĐẠT, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước TP.HCM