Nhiều người giúp đỡ cậu bé bán vé số bị cướp

Ngày 17-7, các mạnh thường quân đã đến Trung tâm y tế huyện Quế Sơn (Quảng Nam) để thăm hỏi tình hình sức khoẻ em Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, ngụ thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn). Em Linh là cậu bé bán vé số bị tên cướp đánh gãy tay và lấy đi 1,2 triệu đồng đã được PLO thông tin.

Em Linh “vé số” đang được điều trị tích cực. Cha mẹ Linh đều có mặt với gương mặt không được tỉnh táo và ngơ ngác. Hai vợ chồng đều mang bệnh tâm thần.

Ba của Linh vừa được đưa đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng, đến thăm con cứ ngồi co ro một chỗ như người xa lạ.

Tại giường bệnh, em Linh “vé số” khá tỉnh táo, hiền lành và ngoan ngoãn, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì đã xảy ra với mình. Linh hơi khép nép với người lạ. Khi kiểm tra người Linh thì thấy Linh không chỉ bị gãy một cánh tay, một cánh tay bị bầm đen mà trên người, đùi cũng có nhiều vết thương do bị đánh.



Số tiền trên 40 triệu đồng được trao cho gia đình em Linh. Ảnh: HH.

Đến thăm em Linh, nhóm đại diện các mạnh thường quân đã hỗ trợ tổng số tiền 40.500.000 đồng. Gia đình em Linh đã gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ mình.

Theo đó, trong số tiền hơn 40 triệu ủng hộ em Linh "vé số" có sự đồng hành của bạn bè nhà báo Lê Phi (Báo Pháp Luật TP.HCM), nhóm bạn anh Trần Khánh Dương, Trần Hải Hoàng, Cao Xuân Thủy và một mạnh thường quân tại TP.HCM.

Số tiền của các mạnh thường quân gửi giúp được dùng để trả khoản nợ 8 triệu đồng của gia đình em Linh tại ngân hàng chính sách. Số tiền còn lại, được lập thành sổ tiết kiệm để phục vụ học tập, cuộc sống lâu dài về sau em Linh và gia đình.

Ông Nguyễn Văn Thành (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Điện Phong) cho biết, gia đình Linh rất khó khăn, cha mẹ đều mang bệnh. Gia đình cũng thường xuyên nhận được sự chăm sóc, thăm nom của xã. Lãnh đạo xã sẽ cùng với gia đình sử dụng số tiền trên đúng mục đích vì tương lai lâu dài của em Linh. "Thay mặt gia đình em Linh và lãnh đạo xã, chúng tôi xin cảm ơn tấm lòng của các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình Linh trong lúc khó khăn", ông Thành nói.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 15-7, sau khi bán hết 100 tờ vé số, Linh về nhà đến đoạn xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) thì gặp một thanh niên. Tại đây, thanh niên này mượn vé dò của cháu.

Tiếp đến, người này nói với cháu có một người trúng năm tờ vé số 5 tỉ và bảo cháu Linh lên xe chở đi xin ít tiền, Linh nghe theo. Khi đến khu rừng thuộc thôn Tây Nam, xã Quế Thọ (huyện Quế Sơn), thanh niên này dùng cây đánh cháu gãy tay phải, rồi cướp 1,2 triệu đồng tiền bán vé số.

Sau đó cơ quan chức năng vào cuộc và bắt được đối tượng đánh bé Linh là Nguyễn Quý (26 tuổi, ngụ xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).