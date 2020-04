Nhiều người nhường khẩu trang y tế cho y, bác sĩ

Hãy nhường khẩu trang y tế cho y, bác sĩ Trong thời điểm khó khăn này, bà con nên nhường khẩu trang y tế cho nhân viên y tế trong công tác tiếp xúc, thu dung điều trị người bệnh sẽ an toàn cho nhân viên y tế hơn. Chính sự an toàn của nhân viên y tế sẽ giúp bảo đảm cho sự an toàn của cộng đồng. Thứ trưởng Bộ Y tế PGS-TS NGUYỄN TRƯỜNG SƠN