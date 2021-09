UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 4959/KH-UBND ngày 17-9 về việc thời gian tới sẽ tổ chức đón (đợt 1) dự kiến khoảng 236 người về quê. Đây là những người bị kẹt lại khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, có nguyện vọng về tỉnh Ninh Thuận.





Ninh Thuận đón công dân từ Đồng Nai về khu cách ly cuối tháng 7-2021. Ảnh: NÚI XANH

Theo đó, nhóm đối tượng ưu tiên được đón từ TP.HCM về Ninh Thuận đợt này gồm:

- Người đi khám, điều trị bệnh và bị kẹt tại TP.HCM (có hồ sơ khám, chữa bệnh của Bệnh viện);

- Phụ nữ đang mang thai (từ 37, 38, 39 tuần tuổi, có giấy siêu âm/phiếu khám thai của Bác sỹ chuyên khoa) và người thân đi theo (02 người/phụ nữ mang thai)

- Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 03 tuổi (có giấy khai sinh của trẻ): Gồm 2 con nhỏ và chồng cùng về.

Điều kiện để về là phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 (còn giá trị trong vòng 72 giờ tính đến thời điểm đón về); phải có giấy xác nhận hoàn thành cách ly (nếu thuộc đối tượng cách ly); cam kết thực hiện các quy định của tỉnh và địa phương nơi cư trú về phòng, chống dịch COVID-19.

Những người được đón về đợt này sẽ thực hiện cách ly tập trung và theo dõi y tế theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Về địa điểm cách ly, những người được đón từ TP.HCM về sẽ được cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của tỉnh, đối với trường hợp phụ nữ mang thai từ đủ 37 tuần trở lên sẽ cách ly tại cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh. Trường hợp công dân có nhu cầu cách ly tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh sẽ đăng ký và tạo điều kiện theo nhu cầu.