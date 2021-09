Lúc 13 giờ chiều 21-9, Tổ công tác của UBND tỉnh Ninh Thuận đã di chuyển vào TP.HCM để tổ chức đón phụ nữ mang thai sắp sinh, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 03 tuổi và người đi khám bệnh bị kẹt tại TP.HCM, để chuẩn bị đón công dân về tỉnh cách ly.

Đoàn gồm 2 xe cảnh sát dẫn đoàn, 1 xe hậu cần và 3 xe cứu thương với đầy đủ trang thiết bị cùng với các phương án cấp cứu cho các đối tượng, nhất là phụ nữ mang thai sắp đến kỳ sinh đẻ.





Công tác chuẩn bị tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Thuận trước khi đoàn lên đường vào TP.HCM

Đây là chương trình thực hiện Kế hoạch số 4959/KH-UBND ngày 17-9-2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức đón những người nêu trên bị kẹt tại TP.HCM về tỉnh cách ly.

Dự kiến sáng mai, tỉnh Ninh Thuận sẽ đón 241 người. Trong đó gồm: Người đi, khám điều trị bệnh và thân nhân (20 người); phụ nữ mang thai gần đến kỳ sinh nở và thân nhân về cùng (28 người); phụ nữ nuôi con nhỏ và thân nhân về cùng (193 người). Những người này đã đăng ký kế hoạch về quê trước đó.



Đến thời điểm hiện nay, các khu cách ly để đón người về đã được tỉnh kích hoạt, trong đó có 2 khu cách ly mới là Trường Mầm non Hoa Sen thuộc Công ty giáo dục Hoa Sen Việt Nam và Bệnh viện y học cổ truyền cơ sở 2. Công tác chuẩn bị ở các khu cách ly tại Bệnh viện tỉnh, Trường Hoa Sen, bệnh viện y học cổ truyền và Resort TTC đang được gấp rút hoàn thành.

Lãnh đạo tỉnh cũng đã đi khảo sát các địa điểm sẽ tổ chức cách ly.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền đi khảo sát các địa điểm cách ly tại trường Mầm non Hoa Sen...



Tại BV tỉnh Ninh Thuận...



và tại Resort TTC

Trong đợt tiếp nhận người dân Ninh Thuận từ TP.HCM trở về địa phương lần này, tỉnh Ninh Thuận đã lên các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, an toàn khi đón tiếp, an toàn trên đường đi và an toàn khi cách ly; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, không để xảy ra tình trạng quá tải năng lực cách ly và năng lực y tế địa phương, không để dịch lây lan ra cộng đồng.