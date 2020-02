Nỗi lo của phụ huynh khi con đi học mùa dịch

Dính vào cờ bạc và cái giá phải trả quá lớn Trong tuần qua, những thông tin về Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn “khỉ”), người bắn chết năm người ở huyện Củ Chi (TP.HCM), đã bị tiêu diệt đã nhận được nhiều bình luận của bạn đọc. Rạng sáng 14-2, lực lượng cảnh sát đã tiêu diệt đối tượng truy nã Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn “khỉ”), đối tượng dùng súng AK bắn chết năm người ở huyện Củ Chi. - Vì vướng vào tệ nạn cờ bạc, để rồi nhận được kết cuộc rất đau lòng, nhiều người đã chết. Có người chết rất oan mạng, vì không liên quan gì tới Tuấn “khỉ”. Mong mỗi người chúng ta hãy tránh xa tệ nạn này để cuộc sống luôn tốt đẹp - Ân Nguyễn - Qua hiện trường vụ tiêu diệt Tuấn “khỉ” cho thấy người dân hiếu kỳ đi xem rất đông, gây tác động xấu làm ảnh hưởng đến công tác nghiệp vụ của lực lượng công an. Mọi người không nên tụ tập, hiếu kỳ như vậy, đây là hình ảnh không chỉ xấu mà còn nguy hiểm cho chính họ - Kỳ Phong - Qua báo chí, tôi thấy Bộ Công an, Công an TP.HCM đã rất quyết liệt trong vụ án này hình ảnh các chiến sĩ công an túc trực ngày đêm để lùng bắt Tuấn “khỉ” làm người dân rất ngưỡng mộ. Vụ án của Tuấn “khỉ” là một bài học cho những người có máu đỏ đen. Mong rằng những vụ án như thế này sẽ không còn tái diễn nữa. - Duy Nghĩa