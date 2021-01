Ngày 6-1, Phòng Quản lý đô thị TP Bến Tre cho biết UBND TP Bến Tre vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng đối với Công ty NP ở đường số 4, khu tái định cư Mỹ Thạnh An, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, do xây dựng trụ ăng-ten điều hành taxi không có giấy phép xây dựng.

Quyết định của UBND TP Bến Tre nêu rõ, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, đại diện công ty phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Hết thời hạn trên, nếu đại diện công ty không xuất trình đến người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định.



Cột ăng-ten trạm thu phát sóng chưa được cấp phép xây dựng trong khu tái định cư Mỹ Thạnh An. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trước đó, vào ngày 30-12-2020, báo Pháp Luật TP.HCM có bài “Trạm thu phát sóng xây trong khu dân cư chưa có phép” phản ánh nhiều hộ dân ở khu tái định cư Mỹ Thạnh An (ấp An Thuận, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre) không đồng tình với việc Công ty NP xây dựng cột ăng-ten phát sóng trong khu dân cư.



Chính quyền địa phương xã Mỹ Thạnh An, Phòng Quản lý đô thị TP Bến Tre đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm việc xây dựng trụ ăng-ten trái phép đối với Công ty NP.

Đại diện công ty cho biết trước khi xây dựng cột ăng-ten trạm phát sóng, công ty có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến của Trung tâm tần số khu vực 2, TP.HCM nên nghĩ rằng có giấy phép này là được xây dựng trạm.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bến Tre, cho biết việc Sở TT&TT chấp thuận vị trí tọa độ xây dựng trạm thu phát sóng đó chỉ là điều kiện. Ngoài điều kiện này, các đơn vị, tổ chức, cá nhân muốn lắp đặt công trình cột ăng-ten trạm thu phát sóng nằm trong khu vực phải xin cấp phép của chính quyền địa phương và ngành chức năng liên quan nơi đặt trạm.