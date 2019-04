Phạt lao động công ích: Nhiều người ủng hộ!

Các nước buộc người vi phạm đi lao động công ích ra sao? Một số nước trên thế giới đã sử dụng hình thức lao động công ích để xử phạt người vi phạm giao thông và biện pháp này đã mang lại hiệu quả đáng kể. Tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), số vụ vi phạm an toàn giao thông đã giảm ngoạn mục kể từ khi thực thi hình phạt lao động công ích vào tháng 3-2017, theo báo cáo của Sở Tư pháp Abu Dhabi. Báo Khaleej Times cho biết đã có khoảng 69 tài xế vi phạm an toàn giao thông bị buộc lao động công ích ở các mức độ khác nhau trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 8-2017. Người phải đi lao động công ích là người vi phạm giao thông ở những hành vi cụ thể như lạng lách nguy hiểm trên đường, lái xe liều lĩnh, lái xe không có giấy phép, lái xe không có biển số và sử dụng xe để gây tiếng ồn cho cư dân. Đầu tháng 3-2017, chính quyền Abu Dhabi thành lập cơ quan truy tố đặc biệt đối với những trường hợp bị buộc lao động công ích. Theo đó, những người vi phạm an toàn giao thông có thể bị buộc dọn dẹp đường phố, quảng trường, bãi biển, công viên, các khu bảo tồn thiên nhiên, chăm sóc người khuyết tật, vận chuyển bệnh nhân, dọn dẹp và bảo trì nhà thờ Hồi giáo... hoặc thậm chí phục vụ tại các trạm xăng dầu nhà nước. Lực lượng công tố viên có trách nhiệm giám sát việc thực thi và báo cáo về việc chấp hành hình phạt công ích của người vi phạm. Nếu không thực hiện tốt, công tố viên có thể đưa họ ra tòa và đề xuất mức án tù tương đương thời gian lao động công ích mà người đó gánh chịu. Các nhà chức trách cho biết lao động công ích thay thế cho hình thức giam giữ đối với những tội vi phạm giao thông ở mức nhẹ, không vượt quá sáu tháng tù giam. Hình thức xử phạt hiệu quả này cũng đang được giới chức Canada quan tâm như một giải pháp cho những trường hợp vi phạm an toàn giao thông nhưng không đủ tiền nộp phạt. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Canada Andrew Parsons cho biết có đến 20% trường hợp vi phạm không thể trả nổi tiền phạt với tổng giá trị lên đến 37 triệu USD. Trong khi đó, lao động công ích đã từ lâu được xem là hình thức xử phạt thay thế mức án tù đối với những phụ nữ vi phạm luật giao thông kể từ năm 1996 ở hạt Alameda, bang California, Mỹ. KIM NGUYÊN