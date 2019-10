Phạt người xả rác qua camera: Mỗi nơi một kiểu

Xem camera, người vi phạm viết bản tường trình Thông qua hệ thống camera an ninh, chúng tôi trích xuất hình ảnh và có được thông tin của người vi phạm, ví dụ như biển số xe, đặc điểm nhận dạng của đối tượng. Sau khi có được thông tin và xác định được địa điểm nơi cư trú thì công an phường đã phân công người xuống trực tiếp mời người vi phạm lên trụ sở công an để làm việc. Tại buổi làm việc, chúng tôi cho người vi phạm viết bản tường trình về quá trình đổ trộm rác, đặc biệt có một số trường hợp chối cãi thì chúng tôi cho họ xem hình ảnh để chứng minh họ là người vi phạm. Từ những hình ảnh được camera ghi lại, người vi phạm cũng đã biết là mình sai và sẵn sàng viết bản tường trình quá trình vi phạm của mình. Căn cứ vào bản tường trình tự nhận có hành vi đổ rác đó, công an phường đã gửi và tham mưu cho UBND phường để lập biên bản và ra quyết định xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Đại úy NGUYỄN HỮU HẬU, Phó Trưởng Công an

phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM