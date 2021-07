Đời sống

Shipper sợ bị phạt, đơn hàng ùn ứ

Sau khi có thông báo shipper chỉ được chở các mặt hàng thiết yếu, nhiều hãng xe công nghệ, các sàn thương mại điện tử tỏ ra lo lắng và đang đợi hướng dẫn cụ thể từ phía các cơ quan chức năng để có kế hoạch, phương án hoạt động phù hợp.



Giới shipper của các hãng xe công nghệ tỏ ra lo lắng khi đi ngoài đường vì sợ bị phạt. Ảnh: LÊ THOA

Pháp luật



Nằm giữa đường “ăn vạ” tổ tuần tra phòng chống dịch

VKSND huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Hiếu (sinh năm 1987, trú xã Hòa An, huyện Phú Hòa) về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, khi được tổ tuần tra yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra nhưng Hiếu không chấp hành mà nằm giữa đường thách thức và dùng mũ bảo hiểm đánh công an.

PLO TIVI

Video: Hướng dẫn tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT trên plo.vn

Ngày 26-7, Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021. Báo Pháp Luật TP.HCM hướng dẫn quý phụ huynh và các bạn thí sinh cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT trên báo điện tử plo.vn.

Giải trí

Bạn văn tiếc thương anh “Hai Cù Nèo” Lê Văn Nghĩa

Bạn văn, người hâm mộ sẽ mãi nhớ về anh “Hai Cù Nèo” Lê Văn Nghĩa, nhà văn đậm chất Sài Gòn, người khởi xướng Tuổi Trẻ Cười nhiều năm mang lại nụ cười cho hàng triệu độc giả.



Nhà văn, nhà báo Lê Văn Nghĩa gắn với những trang văn về Sài Gòn. Ảnh: PHONG QUANG