Quy định mới về dạy lái xe còn nhiều vướng mắc

Đăng ký vân tay mới được học, được thi Thông tư 38/2019 quy định các cơ sở đào tạo, sát hạch phải trang bị, ứng dụng công nghệ nhận diện hiện đại. Cách thức nhận dạng, nhận diện sẽ là chụp ảnh so sánh khuôn mặt, so sánh vân tay người học và có thể sau này là nhận dạng mống mắt. Như vậy, các cơ sở đào tạo phải trang bị các thiết bị kỹ thuật như camera, máy soi chiếu để nhận diện khuôn mặt, nhận dạng và so sánh vân tay. Camera thì buộc phải gắn ở cả phòng học lý thuyết, phòng thi sát hạch lý thuyết và trên xe tập lái, xe thi lái trong hình, xe thi trên đường trường. Về phía học viên, ngoài chụp ảnh như lâu nay thì sẽ phải thêm phần đăng ký vân tay. Như vậy, khi học viên học (lý thuyết, tập lái) hoặc thi sát hạch (lý thuyết, thi tay lái trong hình và trên đường trường) đều phải qua chụp ảnh, nhận dạng vân tay đúng với đăng ký thì mới được học, được thi. Theo lộ trình thì từ 1-5-2020 mới áp dụng việc nhận dạng vân tay. Vì thế hiện nay học viên vẫn học thi bình thường. Ông NGÔ ĐÌNH QUANG, Trưởng phòng Quản lý sát hạch,

cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT TP.HCM