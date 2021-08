Phiên bản đầu tiên của Cẩm nang điện tử phòng, chống dịch COVID-19 vừa được Bộ TT&TT và Bộ Y tế hoàn thành.

Bạn đọc khi truy cập vào trang web covid19.mic.gov.vn sẽ được cung cấp các tài liệu, dữ liệu cần thiết giúp phòng, chống dịch hiệu quả.

Trung tâm công nghệ phòng chống dịch COVID -19 quốc gia cho biết sau một thời gian gấp rút xây dựng, đến nay phiên bản đầu tiên của Cẩm nang điện tử phòng, chống dịch COVID -19 đã được Bộ TT&TT và Bộ Y tế hoàn thiện và cho ra mắt cộng đồng tại địa chỉ: covid19.mic.gov.vn.

Cẩm nang điện tử phòng, chống dịch COVID -19 được bố cục với 4 mục lớn, bao gồm:



- Mục Dữ liệu: Hiển thị các số liệu, thống kê về tình hình dịch COVID -19 trên cả nước;



- Mục Văn bản: Cung cấp thông tin và tính năng tìm kiếm văn bản, quy định, cơ chế chính sách và các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác phòng, chống dịch COVID -19.



- Mục Tuyên truyền: Cung cấp tư liệu dạng hình ảnh, video, Infographics về các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19;



- Mục Công nghệ: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các nền tảng công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID -19.



Giao diện chính của Cẩm nang. Ảnh chụp màn hình.

Đây cũng là nơi tổng hợp toàn bộ các dữ liệu, hình ảnh, văn bản và công nghệ về phòng, chống COVID -19, Cẩm nang điện tử này được Bộ TT&TT và Bộ Y tế xây dựng với mong muốn giúp cho mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thể dễ dàng tra cứu trực tuyến về các biện pháp phòng chống dịch.



Tại mục Tuyên truyền, cẩm nang cung cấp cho người dân những thông tin hướng dẫn trực quan dễ hiểu dưới hình thức các infographics, videographics về: khuyến cáo nguyên tắc 5K, hướng dẫn rửa tay đúng cách, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách, 10 điều lưu ý dành cho F1, 9 biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng, tiêu chí quản lý tại nhà đối với người nhiễm COVID -19, hướng dẫn người nhiễm COVID -19 theo dõi sức khỏe tại nhà…

Hay với mục Công nghệ, cẩm nang giới thiệu và hướng dẫn dùng các nền tảng công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID -19 chính như: nền tảng khai báo y tế, nền tảng kiểm soát ra vào bằng quét QR Code, nền tảng hỗ trợ truy vết, nền tảng quản lý cách ly, nền tảng quản lý xét nghiệm và nền tảng quản lý tiêm chủng COVID -19.

Trung tâm công nghệ phòng chống dịch COVID -19 quốc gia là đơn vị được giao trách nhiệm vận hành Cẩm nang điện tử phòng, chống dịch COVID -19. Trong thời gian tới, Cẩm nang điện tử phòng, chống dịch COVID -19 sẽ tiếp tục được Bộ TT&TT và Bộ Y tế bổ sung, hoàn thiện để thực sự trở thành website không thể thiếu với mọi người, giúp họ có thể tra cứu trực tuyến khi nào cần làm gì, biết cách ứng xử đúng để phòng chống dịch hiệu quả.