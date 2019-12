Thế nhưng ngay ngã tư 550, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (Bình Dương) vẫn tồn tại bảng ghi địa phận huyện Dĩ An (ảnh 1). Cách bảng này khoảng 100 m là cổng chào thị xã Dĩ An (ảnh 2).









Thật khó hiểu khi bảng cũ này nằm ở ngã tư lớn trên tỉnh lộ 743 lại tồn tại gần chục năm nay mà vẫn không thay đổi.



Rất mong cơ quan chức năng sớm thay bảng cho đúng tên gọi địa giới hành chính.