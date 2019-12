Tá hỏa khi biết ngày sinh không có ở trên đời!

Chị NTTL (29 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) cho biết vừa phát hiện giấy tờ tùy thân ghi ngày tháng sinh không có thật trên đời từ 29 năm nay: Ngày sinh của chị được ghi là 31-4.



Cô gái có ngày sinh mà không ai có

Mới đây, khi chị L. có nhu cầu mua bảo hiểm y tế, chị đưa CMND để làm thủ tục. Người bán yêu cầu chị phải về chỉnh sửa lại thông tin ngày tháng trên CMND vì theo dương lịch tháng 4 không có ngày 31.

“Tôi sinh ngày 30-4 nhưng không biết sao CMND lại ghi 31-4. Mười mấy năm nay tôi không sử dụng CMND nên cũng không để ý mình có ngày sinh đặc biệt vậy” - chị L. bày tỏ.

Sau khi biết được mình mang ngày sinh đặc biệt, chị L. đã tìm lại các giấy tờ liên quan và bất ngờ phát hiện giấy khai sinh của chị cũng ghi là 31-4.

Đáng nói là từ nhỏ đến giờ chị L. đã nhiều lần làm việc với cơ quan chức năng, xuất trình giấy tờ tùy thân, thế nhưng các nơi đều không nhận thấy ngày sinh 31-4 là vô lý.

Cụ thể, mới đây Công an xã Phương Phú (quê quán của chị L.) lại bổ sung ngày sinh không có thật này vào sổ hộ khẩu mà không nhận ra rằng tháng 4 chỉ có 30 ngày.

“Từ giấy khai sinh đến CMND, sổ hộ khẩu đều ghi tôi sinh ngày 31-4. Hiện giờ tôi không biết tính sao vì trên thực tế làm gì có ngày này” - chị L. lo lắng.



Chị P. đang lo lắng với các loại giấy tờ tùy thân từ giấy khai sinh, CMND đến sổ hộ khẩu đều ghi ngày sinh là 31-4. Ảnh: CHÂU ANH

Lỗi của cán bộ hộ tịch

Theo anh HMT (chồng chị L.), từ khi phát hiện ngày sinh của vợ không đúng với thực tế, anh có tìm hiểu và cùng vợ đến UBND xã để yêu cầu chỉnh lý. Thế nhưng cán bộ xã và công an xã đã hướng dẫn anh chị đi trích lục lại các giấy tờ khác để chứng minh vợ anh sinh ngày 30-4.

“Giấy chứng sinh ngày trước vợ tôi không còn giữ. Ai cũng biết tháng 4 làm gì có ngày 31, vậy mà yêu cầu chỉnh sửa thì kêu chứng minh, hiện tôi cũng không biết phải làm sao. Cái này rõ ràng là do cán bộ hộ tịch ghi sai trên giấy khai sinh nên dẫn đến mọi giấy tờ đều sai. Tôi mong các cơ quan chức năng tạo điều kiện dễ dàng hơn để chỉnh lý thông tin của vợ tôi cho đúng” - anh T. nói.

Theo luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), trường hợp này do cán bộ công an căn cứ vào giấy khai sinh nên đã cấp CMND cho chị L. theo thông tin, dữ liệu trên đó. Vì vậy, nếu muốn chỉnh lại ngày tháng sinh cho đúng với thực tế thì việc đầu tiên cần phải làm thủ tục cải chính thông tin trên giấy khai sinh. “Việc cải chính này được thực hiện khi có căn cứ chứng minh rằng ngày tháng năm sinh trong giấy khai sinh có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch, theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015” - luật sư Thăng cho hay.

Theo quy định hiện hành thì việc cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên được thực hiện tại phòng tư pháp cấp huyện. Do đó chị P. cần đến phòng này để điền vào tờ khai (theo mẫu có sẵn tại phòng tư pháp huyện) yêu cầu được cải chính ngày sinh.