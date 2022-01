Triển khai dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD (được Thủ tướng phê duyệt đầu tháng 9-2020), từ ngày 1-1-2021, lực lượng công an trên cả nước bắt đầu thu nhận cấp CCCD gắn chip cho công dân từ 14 tuổi.

Với sự tham gia của 60.000 cán bộ công an cơ sở, đến nay ngành công an đã thu nhận hơn 60 triệu hồ sơ cấp CCCD, trong đó đã thực hiện in và trả hơn 52 triệu CCCD cho người dân.

Để đạt được kết quả này là sự nỗ lực khổng lồ của toàn ngành công an, đặc biệt trong một năm rất đặc biệt là dịch COVID-19 ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội. Có những địa phương như TP.HCM có gần nửa năm ở trong tình trạng giãn cách nên để đạt được thành quả này là nhiều ngày đêm làm việc quên ăn quên ngủ của nhiều cán bộ, chiến sĩ công an.

Với 52 triệu CCCD gắn chip đã đến tay người dân, những tiện ích đem lại cho hàng chục triệu người là khó có thể đong đếm. Tuy vậy, vẫn còn hơn 8 triệu thẻ chưa được trả cho người dân, trong đó nhiều trường hợp bị chậm nhiều tháng, khiến người dân gặp một số khó khăn trong việc thực hiện giao dịch cá nhân.

Lý giải về nguyên nhân nhiều người dân hiện nay chưa nhận được CCCD gắn chip, Bộ Công an cho biết có nguyên nhân khách quan là do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên toàn cầu thời gian qua đã làm thị trường chip bị khan hiếm, việc vận chuyển vật tư, vật liệu phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn…

Thực tế cho thấy việc chậm trả CCCD gần như không gây ảnh hưởng gì đến các giao dịch bình thường của người dân, vì CMND/CCCD cũ người dân vẫn được giữ lại để sử dụng cho đến khi nhận CCCD gắn chip mới. Những người có thể bị ảnh hưởng là trường hợp CMND/CCCD bị mất, hư hỏng hoặc hết hạn (thậm chí ngay cả như vậy thì trong một số giao dịch đơn giản, người dân cũng có thể khắc phục bằng việc đề nghị cấp giấy xác nhận mã số định danh cá nhân).

Do đó, trong khi những nguyên nhân khách quan chưa thể khắc phục triệt để thì để hạn chế thấp nhất việc chậm trả CCCD làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của người dân, thiết nghĩ Bộ Công an nên có cơ chế tạo “luồng xanh” khi cấp CCCD gắn chip, tức ưu tiên cấp CCCD gắn chip sớm nhất cho những đối tượng này.

Theo đó, ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ cần phân loại ngay các trường hợp cấp thiết (thẻ hết hạn, bị mất, hư hỏng…) để ưu tiên nguồn thẻ cho họ, không để họ phải chờ như những trường hợp CMND/CCCD vẫn còn sử dụng được bình thường. Việc này cần được chỉ đạo thống nhất từ lãnh đạo Bộ Công an xuống các địa phương. Hiện nay việc in và cấp CCCD gắn chip được thực hiện tại một đầu mối là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nên cũng sẽ dễ dàng nếu triển khai giải pháp này.

Theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng phê duyệt thì trong năm 2022 này, 100% dữ liệu công dân sẽ được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được cấp số định danh cá nhân và được cấp CCCD gắn chip trong độ tuổi.

Như vậy, trong bối cảnh tiến độ trả CCCD gắn chip còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan thì việc tạo “luồng xanh” cho những trường hợp cấp thiết sẽ hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng (nếu có) của việc chậm trả thẻ.

Như thế cũng là thực hiện mục tiêu cao cả “lấy người dân làm trung tâm, vì nhân dân phục vụ” mà ngành công an đề ra.