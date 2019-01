Tết này, bà con chúng tôi vui rồi!

Coi như Tết này được ăn ngon! Sau gần một năm con đường ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An bị chia cắt thì đến nay người dân trên địa bàn đã yên tâm ăn Tết khi đường được nối lại. Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, một số người dân đã cho máy múc xẻ đôi đường đi khiến việc đi lại của nhiều người dân bị ảnh hưởng. Nguyên nhân dẫn đến việc đào đường là do đường cống không phù hợp khiến khu vực thượng nguồn bị ngập nước. Không có đường đi, tai nạn thường xuyên xảy ra khi lưu thông trên đoạn đường này, một số người dân đã tìm đến tòa soạn báo để phản ánh.



Con đường bị đào ngang thành mương (ảnh trên) và sau đó đường đã được tái lập như cũ để người dân tiện đi lại (ảnh dưới). Ảnh: ĐÀO TRANG Bài viết “Người dân cầu cứu vì có đường mà không đi được” được chúng tôi đăng tải sau đó (ngày 7-12-2018).

“Lúc đó hai bên xảy ra tranh cãi, chúng tôi đi lại khó khăn hơn, thậm chí có người phải đi cấp cứu vì đã lao xe xuống con đường bị xẻ đôi. Người dân rất lo lắng về tính mạng của mình và mọi người nhưng chưa tìm ra hướng giải quyết. Ngay sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh sự việc thì UBND huyện, Sở Xây dựng tỉnh Long An đã tái lập mặt bằng như cũ mà không gây ngập úng” - bà Nguyễn Thị Kim Duyên bày tỏ. Bà Duyên hồ hởi: “Mọi chuyện không vui cũng xảy ra rồi, chính quyền đã lắng nghe dân và đưa ra cách giải quyết hợp lý, coi như Tết này được ăn ngon rồi!”.